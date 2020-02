Molinelli urge acción con escuelas públicas

“A mí me alarma que no haya alarma en el país. Me alarma la pasividad de un asunto tan fundamental para el país. Hay escuelas que sabemos que colapsan en un terremoto y estamos diciendo a los padres de familia que son aptas para coger clases”.

Con esa expresión, el geomorfólogo José Molinelli urgió al Gobierno a que haga pruebas de sismorresistencia en todas las escuelas públicas del país y que se reparen de inmediato aquellas que tienen columna corta.

Y es que el colapso de la escuela Agripina Seda en Guánica, tras un terremoto de 6.4 grados, evidenció lo que por años Molinelli venía advirtiendo sobre la necesidad de atender esta situación de una vez.

Durante un panel planificado por el Capítulo de Egresados de la Facultad de Administración de Empresas de la UPR Río Piedras, el experto hizo referencia a una noticia de Metro en la que el ingeniero Carlos Pesquera reconoció que las inspecciones en las escuelas no miden la resistencia a sismos, sino que se limitaban a ver daños.

Ante eso, sugirió un plan acelerado de reforzar los planteles y que, mientras tanto, se ofrezcan clases en carpas y módulos. “Mi planteamiento es, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados sometiendo a nuestros hijos en escuelas que no aguantan un terremoto? El tiempo nos traiciona”, declaró Molinelli, quien además increpó al presidente del Colegio de Ingenieros, Juan Alicea, a que asuma una voz firme para exigir que no abran escuelas que no sean sismorresistentes. Alicea respondió que esta semana harían una comunicación que “recoge un análisis sobre esta situación”.

El economista Gustavo Vélez precisó que aunque la actividad en el sur representa entre un 6 % a 8 % de la economía del país, se debe tomar en cuenta la vulnerabilidad de la población que allí reside y afirmó que la emergencia “da oportunidad para ensayar un proyecto de reconstrucción económica y física”.