José Ortiz defiende impuesto al sol

El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, afirmó que un impuesto a quienes produzcan su energía mediante fuentes renovables —como los sistemas de paneles solares— es necesario, ya que hay que mantener la red operacional.

Ortiz confirmó que en la reunión reciente de la gobernadora Wanda Vázquez con los legisladores, en la que él participó para hablar sobre el acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE, se discutió el llamado impuesto al sol. El ingeniero destacó que si se cumple con la ley que establece que para el año 2050 toda la generación en la isla debe ser de fuentes renovables, habría que plantearse quién pagará por la red.

“Se depende de la red para poder trabajar con el net metering (programa de medición neta), trabajar con el wheeling (trasbordo de energía eléctrica). Tienes que poner un cargo, que no es realmente un cargo al sol; es un cargo para darle apoyo a la red. De algún sitio tienes que sacar dinero para mantener una red que le va a servir a todo el mundo”, dijo Ortiz. El trasbordo es la interconexión de la facilidad de generación de energía renovable de un determinado productor a la red eléctrica de Puerto Rico para venderla a otro consumidor o consumidores. Mientras, la medición neta se refiere a la interconexión a la red eléctrica para permitir la retroalimentación de electricidad a los clientes que hayan instalado un equipo capaz de producir energía eléctrica, utilizando un contador que mida el flujo de electricidad en dos direcciones.

Sobre energía renovable, precisamente ayer, la Junta de Supervisión Fiscal emplazó a la AEE a ser más ágiles en ese movimiento. Ortiz reconoce que están muy lentos y achacó el retraso a la misma quiebra de la corporación pública. “Mejorar el crédito es parte de acelerar el movimiento hacia energía renovable, sostuvo. Sin embargo, anticipó a Metro que en marzo espera firmar acuerdos con varias empresas de energía renovable. “Estamos negociando por debajo de los 10 centavos, tenemos casi 700 megavatios, y si podemos poner todo el esfuerzo de gobierno en términos de permiso detrás de eso, para el año que viene podríamos tener proyectos que generan energía no solamente más limpia, sino más barata de lo que generaba Costa Sur”, adelantó Ortiz.

En cuanto al cambio de postura de la gobernadora sobre el acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE, el ingeniero dijo que no le sorprendió porque “ella entiende que hay que llegar a algún acuerdo”. Agregó que la posición reciente de Vázquez es tratar de alcanzar un mejor acuerdo, algo que está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal. “No es fácil (renegociar el acuerdo), pero hay cierta apertura”, sostuvo el jefe de la AEE.

El cambio de postura de la primera ejecutiva vino tras el fallido intento de conseguir comprometer a los legisladores con el acuerdo. Ortiz está convencido de que lo responsable era llevar el tema ante los legisladores. Sin embargo, adjudicó el fracaso de esa gestión al año electoral. “En año electoral es bien difícil aprobar nada que impacte al pueblo, por más explicaciones que puedas dar y por más que puedas demostrar que a la larga es positivo. Es bien difícil hablar de imposiciones en año eleccionario”, apuntó el ingeniero. Ortiz aseguró que no hubo amenazas o chantaje a los legisladores, aunque estos lo hayan percibido así. Pero admitió haber hablado sobre cómo no conseguir el acuerdo con los bonistas para salir de la quiebra pudiera afectar el acceso a fondos federales, no de FEMA bajo el programa 428, sino a fondos CDBG-DR. Ortiz dijo que ha recibido impresiones en la capital federal sobre cómo Puerto Rico quiere ayuda sin enderezar sus finanzas, aunque reconoció que no es una condición plasmada en ningún documento. “Aunque te lo digan, nadie lo va a poner por escrito”, alegó.