Empresa dueña de Plaza Carolina compra a los dueños de 'The Mall Of San Juan'

La empresa Simon Property Group Inc., ha llegado a un acuerdo para comprar a la compañía REIT Taubman Centers Inc. por alrededor de 3.6 billones de dólares.

Simon Property Group es la dueña del centro comercial Plaza Carolina, mientras que Taubman Centers Inc. es la dueña de "The Mall Of San Juan".

Según se informó en el portal, Market Watch, la empresa Simon Property Group estará pagando $52.50 por cada acción de Taubman Centers en el acuerdo que será finalizado a mediados del 2020.

Taubman es la empresa dueña de 26 centros comerciales alrededor de los Estados Unidos y Asia.