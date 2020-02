No cesa la incertidumbre con seguridad de escuelas

A un mes de la emergencia provocada por los sismos de magnitud 5.8 y 6.4 que estremecieron el sudoeste de la isla, grupos de padres y madres cuestionaron el proceso del Departamento de Educación (DE) para la reapertura de planteles escolares y la seguridad de estos cuando aún quedan señalamientos de deficiencias estructurales.

“Muchas de nosotras hemos decidido no llevar a nuestros hijos [a la escuela], aunque hayan sido mal catalogadas como aptas, porque no ha habido ningún tipo de transparencia en los procesos de conocer si son o no son seguras”, indicó Nicole Ramos, quien es madre de un niño en la escuela elemental Eleanor Roosevelt en Hato Rey.

La madre sostuvo que solo les mostraron una certificación de la inspección, pero no les aclararon si el plantel es sismo-resistente. Agregó que la administración escolar no les ha dado certeza de que realizarán una inspección estructural que detalle si el plantel es realmente apto. Planteó además que la administración escolar los ha amenazado con referirlos al Departamento de la Familia por la ausencia de los niños a las clases.

Similar situación ocurre en el plantel Pedro Fernández en Naranjito, donde, según la madre Adneri Rivera, la certificación que les mostraron no contiene señalamiento alguno que apunte al estado o las condiciones de la estructura pese a que pudieron apreciar grietas en varios lugares del plantel.

“Cuando visitamos el plantel y nos entregaron la copia, la certificación estaba en blanco, solo estaba marcado el cuadrito que decía ‘apta’ y no había ningún señalamiento”, declaró durante una conferencia de prensa en las instalaciones de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR). Rivera expuso que se encontraron grietas en los suelos del plantel y en las columnas cortas. También mencionó que los estudiantes de la escuela Emilio Delgado en Corozal fueron enviados a las escuelas Manuel Bou Gali y la Escuela Agrícola. Este último, según la madre y también maestra, fue certificada en la inspección como vulnerable a sismos y con columna corta.

Incluso, ayer el DE anunció una quinta ronda de reapertura de 187 planteles escolares tras los sismos, que al momento totalizan unas 627 escuelas abiertas de 856 alrededor de la isla.

Por su parte, Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR, cuestionó que el DE no ha publicado la lista de cerca de 500 planteles escolares que fueron reforzados hace 20 años y que son estructuras sismo-resistente. “Si hay 500 escuelas que son sismo-resistentes, que se conoce que lo son porque tienen la columna corta reforzada, ¿por qué el Departamento al día de hoy insiste en mandar a nuestros hijos a escuelas que no son seguras?”, objetó la líder magisterial.

No obstante, el DE defendió el proceso de inspección.

“Las inspecciones de las escuelas públicas se han hecho a través de trabajos de ingenieros profesionales contratados por el DE, AFI y AEP. La prioridad de los trabajos… era identificar daños relacionados o asociados a los temblores que han ocurrido en la isla desde finales de diciembre. Ha sido un proceso que ha tenido como prioridad la seguridad de los niños y maestros”, señaló mediante declaraciones escritas el portavoz de prensa del DE, Aniel Bigio.

Señalan preocupaciones con plantel en Cayey

Un grupo de padres, madres, maestros y estudiantes de la escuela superior Miguel Meléndez Muñoz de Cayey criticaron por separado, que “el Departamento de Educación pretende obligarlos a enviar a sus hijos(as) a una escuela con serias fallas estructurales”.

De acuerdo con el grupo denunciante, la evaluación de la escuela se realizó la semana pasada, y se encontraron unas doce fallas en la estructura. Advierten que la escuela contiene la falla de columna corta, pero el ingeniero que realizó la evaluación visual no lo advirtió en su informe. Plantearon, igualmente, que la escuela fue golpeada por los terremotos recientes, que provocaron múltiples grietas en la estructura.