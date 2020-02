Realizan pruebas de coronavirus a pasajeros de crucero que atracó en Puerto Rico

Pasajeros chinos que viajaron en un crucero de Royal Caribbean fueron sometidos a pruebas de coronavirus y cuatro fueron llevados a un hospital por precaución. El crucero salió del puerto de Bayonne en Nueva Jersey el 27 de enero en una excursión por el caribe y pasó por Puerto Rico.

Más de dos docenas de pasajeros que viajaron de China para tomar el crucero fueron sometidos a pruebas de coronavirus.

En una entrevista con NBC New York, el alcalde de Bayonne, Jimmy Davis, indicó que uno de los cuatro pasajeros que había venido de China para tomar el crucero Anthem Of The Seas de Royal Caribbean tenía fiebre en el barco, sin embargo se le dieron medicamentos que mejoraron la misma.

Otros tres pasajeros se encuentran bajo observación en un Hospital Universitario de Newark en salas de aislamiento.

Los pasajeros fueron evaluados por personal del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Según reportó, Telemundo 47, el barco salió de Bayonne el 27 de enero en una viaje por el caribe y atracó en San Juan el pasado 30 de enero tras partir de Nueva Jersey.

Presiona para ver el itinerario del crucero

Por seguridad, la empresa Royal Caribbean anunció que retrasaría la salida del crucero que estaba pautado a salir antes del mediodía del viernes.

"Para tranquilizar a los viajeros preocupados, demoraremos nuestra partida hasta mañana, cuando esperamos recibir resultados concluyentes de las pruebas de los CDC", expresó la empresa mediante declaraciones escritas.

Te podría interesar:

Hasta el momento, el coronavirus ha cobrado la vida de sobre 600 personas en China, donde comenzó el virus específicamente en la ciudad de Wuhan.

En Estados Unidos, se han confirmado 12 casos del virus, ni Nueva York, ni Nueva Jersey están en la lista.