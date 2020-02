Este lunes inician las clases en algunas escuelas de Cayey

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, anunció hoy, jueves, que recibió información oficial del Departamento de Educación (DE) confirmando el inicio de clases el próximo lunes, 10 de febrero en algunas de las escuelas, en horario limitado de 8:00 am a 12:00 del mediodía. “Tal como habíamos prometido a las comunidades escolares, les estamos informando de las aperturas de los planteles según van saliendo las certificaciones positivas de los ingenieros estructurales”, detalló el alcalde.

Las escuelas cayeyanas que comienzan este lunes son la Miguel Meléndez Muñoz, Ramón Emeterio Betances, Gerardo Sellés Solá, Virginia Vázquez Mendoza y Salvador Brau. Las demás escuelas están pendientes de la inspección. “A los ciudadanos les exhorto que duda o situación con las escuelas, no duden en comunicarse con este servidor a mi teléfono 787-453-1983 o por nuestras plataformas digitales de Cayey Ciudad Verde”, añadió Ortiz Velázquez.

“Como de costumbre, estoy atendiendo todas las llamadas que humanamente puedo. Si por alguna razón no lo hago les pido que me escriban por texto. La única información que tenemos de las escuelas al momento es la que estamos publicando ahora. Al momento no tenemos información de cuando abren las demás escuelas, sus condiciones estructurales o las razones por las que no las van a abrir. Tan pronto tengamos acceso a información nueva, avisaremos de inmediato”, indicó el alcalde.

