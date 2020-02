“No quiero tener problemas del pasado” Aníbal Acevedo Vilá

Al ser prácticamente el único candidato por el Partido Popular Democrático (PPD) a la comisaría residente en Washington, Aníbal Acevedo Vilá aseguró que ha hecho ajustes para evitar los problemas que tuvo con el dinero de su campaña en el pasado.

En la entrevista de Punto por Punto, el exgobernador ofreció, además, su opinión sobre los tres candidatos que luchan por la candidatura a la gobernación de su colectividad, explicó sus expresiones sobre la “mugre” del PPD y precisó algunos planes en caso de ganar la contienda para ir a Washington.

“El tesorero de mi campaña, que no se ha radicado todavía y no sé si tenga permiso para decir su nombre, pero cuando se radiquen los papeles, va a ser el (contador público autorizado) CPA José Luis Mendoza, uno de los CPA más prestigiosos que hay en Puerto Rico, una persona de una carrera intachable”, expresó Acevedo Vilá. La revelación la hizo al cuestionársele sobre los reportes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que establecían que durante el juicio federal trascendió evidencia de violaciones de leyes estatales que el Gobierno local ignoró, pero que sí quedaron muchas dudas sobre cómo se manejó el dinero de su campaña. “Yo le dije exactamente eso mismo: ‘No quiero tener problemas como los tuve en el pasado’, y él me respondió: ‘Hace años que no ayudo a ningún político. Por ti lo voy a hacer’”, expresó el exmandatario.

Sobre su caso federal, Acevedo Vilá reconoció recientemente en entrevista radial (Nación Z) que en su caso se estipuló evidencia.

¿Es admitir que hubo irregularidades de campaña independientemente del fallo del jurado, eso es cierto o falso?

“Era parte del récord. Es una investigación en que se gastaron no sé cuántos millones de dólares. Les filtraron a los periodistas todo. Fue motivada y originada por Carlos Romero Barceló. Todo el país sabe que fue motivada políticamente.

El aspirante a Washington fue abordado sobre expresiones suyas en el 2018 aludiendo a que en el PPD había que hacer una limpieza para sacar “la mugre”. En cambio, esta semana dijo que la gente que se está postulando es gente limpia. Esto, pese a que no se trata de rostros nuevos en el PPD.

“En ese momento, el partido vivió una experiencia nunca antes vista: que las personas que aparentemente estaban ayudando y representando al partido en la capital federal eran los socios populares de Elías Sánchez. Esa gente, puedo asegurar, que no tienen nada que ver con Eduardo Bhatia y Carmen Yulín”, afirmó Acevedo Vilá. “Y que yo sea candidato del Partido Popular no quiere decir que yo deba dejar de criticar a mi partido cuando lo tenga que criticar”.

En torno a los aspirantes a la gobernación, Charlie Delgado, Eduardo Bhatia y Carmen Yulín Cruz Soto, sostuvo que, “en cada uno de los candidatos, yo creo que yo aporto algo”. Señaló que no se inclina a endosar a ninguno ni tampoco les pidió apoyo a ellos: “Creo en la primaria, creo que el Partido Popular se está creciendo. Está en un proceso de madurar, y desde esa perspectiva le corresponde a cada popular”.

“Si me mantengo neutral, creo que va a ser más fácil luego del 7 de junio, no solamente integrarme al que sea ganador, sino ayudar al que sea candidato ganador”, aseguró.

Precisamente, Delgado se oponía a que volviera al ruedo como candidato de la colectividad por considerar que se convertiría en un “issue de campaña”, mientras el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, ha señalado que reconoce los retos de tenerlo en papeleta.

Pero Acevedo Vilá sostuvo que si hubiese primarias, ganaba en Isabela, y sobre las expresiones de Ortiz, ripostó: “No soy el candidato de la maquinaria del Partido”.

También expuso que su decisión de aspirar nuevamente al puesto que ocupó entre el 2000 y el 2004 en Washington D. C. fue porque “una de las dimensiones de la crisis es una crisis en nuestra relación con Estados Unidos. Es crisis política, económica, de valores, de respeto, y ha llegado el momento que uno siente que está aportando ideas, criticando, pues más allá de proponer ideas, actuar”.

Indicó que algunas de las medidas que impulsaría si resultara electo sería un intercambio con el congresista demócrata Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales, y quien tiene a su cargo los asuntos de Puerto Rico, para determinar qué hacer con la Ley Promesa, de manera que se puedan comenzar a revertir los poderes de la Junta de Control Fiscal.

Acevedo Vilá recordó que sostiene la posibilidad de que haya una acción legal contra Estados Unidos para declararlo como codeudor de los más de $72,000 millones de la deuda pública de la isla.

También promovería una reforma contributiva para darle protección a Puerto Rico, y moverse a que “el Congreso reconozca el derecho a una libre determinación, reconozca el convocar una asamblea de estatus y una legislación de que si Puerto Rico convoca a una asamblea, se active una comisión de diálogo”.

Aseguró que si Donald Trump revalida como presidente, su estrategia será “diferente a la de (la actual comisionada residente) Jenniffer (González); cuando el presidente haga algo bueno, se le reconoce, pero cuando no, hay que ir de frente”.