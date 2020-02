Heend repudia descuentos de salario a trabajadores por paros estudiantiles

La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino, repudió la acción del presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, que descuenta el pago de varios días de salario a trabajadores durante paros decretados por el sector estudiantil.

La acción antiobrera afecta a aproximadamente 1,500 empleados no docentes y docentes de los recintos de Arecibo, Humacao, Ponce y Mayagüez por paros estudiantiles efectuados durante los meses de agosto a noviembre del año pasado.

“La acción de Haddock y de aquellos que la favorecieron en la Junta de Gobierno, es no solo injusta, sino carente de toda sensibilidad, justicia y humanidad, porque muchos de los empleados y profesores afectados por esa decisión antiobrera son del área geográfica donde se ha decretado un desastre mayor por los sismos”, denunció la dirigente sindical.

Dijo que en el caso de los empleados no docentes adscritos a la Heend, son trabajadores con bajos salarios. “Descontarles de dos a cuatro días de salario por paros de estudiantes, implica que después de retirarle las obligaciones de retiro y Aeela, entre otras, podría haber gente que no cobre o que quede en balance negativo”, explicó.

Santana Andino cuestionó si esta acción de Haddock está viciada únicamente contra los trabajadores y profesores o si también se les descontará el salario a los rectores, decanos, y demás personal gerencial por los paros de estudiantes. Recalcó que es injusto penalizar a los trabajadores cuando no se habían alzado en paro.

No colaboración, no cooperación

“En la Hermandad estamos declarando a Haddock y a todos aquellos que favorecieron este abuso como enemigos de los trabajadores universitarios y decretamos un estado de no colaboración y no cooperación con esta administración antiobrera, desde el nivel central hasta los recintos”, declaró Santana Andino.

El estado de no colaboración y no cooperación implica que los cerca de cuatro mil trabajadores y trabajadoras de la Heend no van a realizar ninguna tarea ajena a sus deberes cobijados por la unidad apropiada del convenio colectivo.

“Hacemos una exhortación a los rectores a que hagan entrar en razón al presidente antiobrero y a los miembros de la Junta que aprueben esta acción, porque ellos mejor que nadie saben que debido a la congelación de plazas y no reclutamientos, los empleados se encuentran haciendo tareas de otros puestos, sin remuneración alguna para que no se vean afectados servicios ni labores académicas”, puntualizó la presidenta.