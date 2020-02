Para largo el suspenso con la planta Costa Sur

Cerca de un mes después de los mayores terremotos reportados el 6 y 7 de enero, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aún ignora el futuro de la central generatriz de Costa Sur y a cuánto ascienden los daños que tuvo como consecuencia de los sismos que provocaron su clausura.

“Esperamos tener un reporte final para ver las opciones que tenemos con Costa Sur”, planteó Daniel Hernández, director de generación de la corporación pública durante una vista evidenciaría ante el Negociado de Energía en que se discutió el Plan Integrado de Recursos (PIR).

La evaluación de los daños y el estado de la planta está a cargo de la empresa Sargent and Lundyestar que podría tener listo su informe en dos meses, según el funcionario. Hernández no precisó cuánto costará ese trabajo.

Añadió que entre las alternativas que se podrían barajar para la planta, localizada en Peñuelas, están “reparar, reemplazar o relocalizar”. “En este momento, no tenemos información del estimado de costos. Estamos corriendo los estudios”, señaló Hernández ante preguntas de Bob Fagan, asesor del Negociado de Energía.

Hernández no pudo responder si podrían utilizar dinero de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en otros recursos energéticos en caso de que el organismo federal decida no financiar una reparación de Costa Sur.

El funcionario aseguró que la intención de la AEE es que la planta generatriz vuelva a sus funciones.

Durante la vista, el abogado ambientalista Pedro Saadé —y representante de la Alianza de Energía Renovable Ahora— cuestionó si la planta generatriz de Costa Sur fue construida de manera sismo-resistente. Hernández aseguró que no tenía la información disponible. Además, indicó que no han realizado un análisis en torno al aumento en el nivel del mar y los riesgos de tsunamis para ninguna de las plantas generatrices de la AEE debido a que, en su gran mayoría, están ubicadas cerca de zonas costeras.

El letrado también cuestionó a Hernández si la empresa New Fortress Energy ha realizado estudios en torno a los riesgos de un terremoto en las instalaciones de gas, pero el funcionario no lo pudo precisar. Por su parte, Efran Paredes, director de protección ambiental de la AEE, negó que el PIR no vislumbre los riesgos de sismos y tsunamis.

No comparece Ortiz

Por su parte, el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, no compareció a la vista evidenciaría porque según los representantes legales de la corporación pública, fue citado a una reunión de emergencia con la gobernadora Wanda Vázquez.

Previamente, la AEE, presentó una moción para que Ortiz fuera eximido de la audiencia, pero fue denegada por el organismo. “Ortiz tenía una responsabilidad de estar aquí esta mañana”, dijo el oficial examinador Dennis Seilhammer. Se ignora si volverían a citarlo. Las vistas del Negociado se extenderán durante toda la semana.