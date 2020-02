Denuncian aprovechan emergencia de terremotos para privatizar operaciones en Centro Médico

La Unión General de Trabajadores (UGT) denunció este martes, que mientras el país estaba pendiente a la emergencia suscitada por los temblores, la Junta de Directores y la administración de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), escogieron una empresa privada para administrar la cuenta del área de facturación y cobros del hospital.

“El pasado 10 de enero, mientras el país estaba sumido en la emergencia del terremoto, hubo una reunión entre la Junta y la administración de ASEM donde escogió la compañía que administrará el área de facturación y cobro del hospital. Compañía que se desconoce cuál es y bajo qué términos será contratada. Es insostenible, es inhumano y una falta de respeto a los trabajadores y al país, que mientras estamos pasando una emergencia, la Junta y la administración de ASEM estén reuniéndose para dar paso a la privatización de servicios que se ofrecen en el Centro Médico y no estén enfocados en la recuperación del país y de cómo operaría el Centro Médico si ocurre un evento mayor con los temblores”, denunció Gerson Guzmán López, presidente de la UGT en comunicación escrita.

Guzmán López explicó que han solicitado reunirse con licenciado Jorge Matta, director ejecutivo de ASEM y con el secretario de salud, Rafael Rodríguez Mercado para discutir los detalles de esta contratación y establecer la oposición a ésta. Añadió además que en múltiples ocasiones ha solicitado reunirse con la gobernadora, Wanda Vázquez para hablar de este y otros asuntos apremiantes en el Centro Médico, pero hasta la fecha esta reunión no se ha concertado.

Expresó que la privatización del área de facturación y cobro no se justifica pues actualmente se hace con un alto nivel de excelencia por el personal del hospital y que el problema de financiero de ASEM lo ocasionan otros elementos ajenos a esta división.

“El trabajo que se hace en facturación y cobro es excelente y de altura, nada justifica su privatización. Entendemos que esto podría ser un regalo a alguno de los amigos del alma de la administración del turno. La excusa de los problemas financieros del hospital nada tiene que ver con esta área pues el problema financiero de ASEM lo ocasionan los planes médicos que no pagan lo que corresponde a la atención de pacientes en una Sala de Trauma, atención de pacientes que no poseen cubierta médica, los heridos de bala que ningún plan médico cubre, los heridos de accidentes cuando el conductor está bajo los efectos de alcohol o drogas que ACAA no cubre y de la deuda multimillonaria de los hospitales que se sirven de los servicios de ASEM”, explicó.

Guzmán López añadió que tampoco se justifican la contratación de compañías privadas en las áreas de Servicios de Edificios y Técnicos de Refrigeración, que le fueron notificadas el pasado 15 de enero, ya que lo que corresponde es que se reclute al personal y se compren los materiales necesarios para suplir el servicio.

El presidente de la UGT insistió en que combatirán hasta las últimas consecuencias los procesos de privatización en el Centro Médico por lo que convocó a toda la matrícula del hospital a un piquete el 7 de febrero a las 11:30 de la mañana en la Plazoleta de ASEM.