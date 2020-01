Wanda Vázquez despide dos jefes de agencias por mal manejo en emergencia

La gobernadora Wanda Vázquez anunció hoy el despido de la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar y al secretario de la Vivienda, Fernando Gil por supuestamente carecer de información sobre centros de acopio y distribución para emergencias, lo que dice pone en jaque la credibilidad de su gobierno con el gobierno federal.

Esta fue la primera expresión pública en conferencia de prensa de Vázquez, tras el hallazgo de un almacén con suministros en Ponce que no se distribuyeron. El almacén descubierto ayer formaba parte de un Plan de Emergencia Catastrófico firmado por la propia Vázquez en agosto de 2019. La Gobernadora dijo que no existía inventario de este almacén, ni otros, y que el manejo de lo que estaba allí correspondía a Manejo de Emergencias, a cargo de Carlos Acevedo, despedido ayer.

"Nadie, ningún funcionario público va a detener que el pueblo reciba la ayuda… aquí siempre hemos manejado todas las necesidades de nuestro pueblo con sensibilidad", dijo Vázquez, quien volvió a distanciarse del caos generado ayer en el almacén de Ponce donde la gente tomó control de la facilidad para acceder suministros como catres, toldos, estufas y pañales para infantes.

"Ayer tuvimos conocimiento de que habían múltiples suministros, de los cuales no se manejó adecuadamente. La existencia la sabía Manejo de Emergencia, pero no se manejó adecuadamente", insistió Vázquez antes de atender preguntas de la prensa.

Sobre el despido de la secretaria de la Familia, dijo que en una reunión la funcionaria indicó que tienen múltiples centros de acopio y distribución de municipios, pero no pudo dar información sobre dónde estaban esos almacene, ni si se habían hecho inventarios. Sobre el secretario de la Vivienda, no hizo señalamientos específicos. "Son empleados de confianza y en este momento no tiene mi confianza", se limitó a decir la madataria sobre el secretario de Vivienda.

"Yo no sé si esto pasaba antes, pero en mi administración no pueden venir con mentiras", dijo Vázquez al adjudicar responsabilidad exclusiva sobre el despedido jefe de Manejo de Emergencias por la no distribución de ayuda del almacén de Ponce. Vázquez básicamente dijo que se cansó de que la secretaria de la Familia le dijera "voy a verificar a preguntas específicas".

Una vez más, la Primera Ejecutiva dijo que el coordinador estatal para la emergencia es el secretario de Estado, Elmer Román —quien también firmó el plan de respuesta catastrófica en agosto pasado— y que el comandante a cargo de las incidencias es el jefe de la Guardia Nacional, José Reyes. El experto en manejo de emergencias, Nino Correa estará a cargo de la operación del Negociado de Manejo de Emergencias.

"Si el plan de distribución establecía que habían dos almacenes", dijo Román sobre la existencia del plan de manejo de catástrofes, pero que se aprende de la experiencia y que en adelante no puede ser una sola persona que sepa sobre el inventario. El secretario de Estado sostuvo que la instrucción es que se distribuya toda la ayuda.

La Gobernadora reaccionó a cuestionamientos sobre cómo no sabía los detalles sobre el inventario de suministros para emergencias cuando sabía que existían los almacenes para catástrofes. "La información que yo tengo en plan, era información que estaban cumpliendo con los protocolos de manejo de esos almacenes, cuando advenimos en conocimiento es que se toman las accione", dijo Vázquez.

La mandataria sostuvo que respondió a los alcaldes bajo los procesos establecidos en el trámite ordinario. "Entendíamos que la situación había sido manejada y no había ese generador o una cantidad de catres", dijo la Gobernadora. Sostuvo que de ninguna manera se puede imputar que sabiendo que habían suministros en el almacén se les negaron a los alcaldes. "Yo no tenía por qué pensar que era un mal manejo del almacén", sostuvo Vázquez.

Vázquez dijo que ella no puede entrar a un esquema de microgerencia. "Yo como gobernadora no puedo entrar en la administración directa de cada agencia", dijo la mandataria, quien aseguró que con Correa a cargo de los suministros, en adelante "esto va a funcionar como un reloj suizo". La Gobernadora dijo que ella puede responder de agosto en adelante, fecha en que precisamente firmó el plan de manejo de catástrofes. En un momento de la conferencia de prensa, Vázquez destacó que ella pudo no haber asumido la gobernación, tras la renuncia de Rosselló, pero que "con Dios" dio el paso adelante y que ha trabajado desde el 28 de diciembre directamente con la respuesta a la emergencia. Destacó que visitó los pueblos afectados para conocer las necesidades de las personas afectadas por los sismos de primera mano.

La mandataria sostuvo que tiene total control de la situación de emergencia. "Por eso estoy aquí parada y esos jefes de agencia, no", dijo Vázquez.

Sobre la investigación que ordenó, defendió que lo correcto fue referirlo al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) que al final son los investigadores que utiliza el Departamento de Justicia en su momento. Destacó que con 24 años como fiscal sabe cómo se investigan los casos.

Te puede interesar: