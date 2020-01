Investigan aprobación de tablilla ofensiva en Utah

Los legisladores en Utah quieren determinar cómo una placa de matrícula de vehículo con la frase “DEPORTM” (depórtenlos) fue aprobada a pesar de reglas estatales que prohíben la expresión de desprecio por una raza, religión u opinión política en las placas.

Aunque las personas tienen libertad de expresión, los mensajes que aparecen en las placas vehiculares son diferentes, porque deben ser aprobados por el estado, dijo el senador republicano Daniel Thatcher.

“Si alguien pone una calcomanía en el coche, yo sacudiría la cabeza y seguiría caminando”, dijo. “Pero el estado ha aprobado esto, así que si es un mensaje aprobado por el estado es sumamente inapropiado”.

Se espera que los legisladores interroguen al director de la División de Vehículos Automotores y su jefe, el jefe de la comisión de impuestos del estado, en una audiencia el miércoles.

Hey @utahdld, how does this plate I just saw not violate your guidelines? #utpolhttps://t.co/zFDfm8IHxp pic.twitter.com/kt3S2KBh2z

— Matt Pacenza (@mattpacenza) January 9, 2020