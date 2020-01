WKAQ suspende a Luis Dávila Colón

El analista político Luis Dávila Colón fue suspendido por la producción de la emisora radial WKAQ 580 tras llamarle "perra" a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

"Luis Dávila Colón estará fuera del aire de su programa de inmediato hasta la próxima semana. Este es nuestro compromiso con nuestra audiencia, nuestra comunidad y nuestros socios. Rechazamos todo tipo de discriminación y violencia y nos esforzamos por asegurar que nuestros propios comentarios y cobertura incluyan y respeten a todos", publicó en varios tuit la estación radial.

Según Univision Puerto Rico, Dávila Colón estará fuera del aire de su programa de inmediato hasta la próxima semana.

En el día de ayer, durante su segmento radial El Azote por WKAQ 580 am, Dávila Colón llamó "perra" a la también precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático.

"Carmen Yulín Cruz es la candidata más corrupta, más perra, más inmoral que hay en Puerto Rico", dijo el locutor.

Las expresiones insultantes hacia la alcaldesa se dan luego de esta reiterara ayer que las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan se realizarían este miércoles pese a la situación que enfrenta el país tras los sismos recientes.

De inmediato usuarios de las redes sociales comenzaron a criticar las expresiones del analista por referirse a Yulín Cruz de esa manera.

Cabe destacar que en su último tuit, el analista político agradeció a su audiencia el apoyo. "Mi abrazo y agradecimiento a ustedes mi leal audiencia por todas las muestras de cariño, admiración y apoyo en esta controversia sobre el contenido de mi expresión. Todo saldrá bien. Luchare para q la competencia y nuestros adversarios no censuren nuestros ideales y opinión".

Más temprano justificó su comentario utilizando una versión antigua del diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE) para alegar que su intención al utilizar la palabra perra era señalar a Cruz como una persona mala e indigna.

"Para los que no entiendan la diferencia entre inglés y español, hoy me referí a Yulín como una política "perra" o corrupta. En castellano, llamarle "perro" a un político es aludir a su caracter como persona mala, indigna y no a su género. Me disculpo si ofendí o malinterpretaron", lee el tuit de Dávila Colón.

