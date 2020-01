Preocupa a alcaldes estado en que se encuentra la represa La Plata

El alcalde de Dorado, Carlos A. López Rivera, se unió al reclamo del alcalde de Toa Alta, Clemente Agosto, para solicitar, a las agencias correspondientes que inspeccione y realice una evaluación estructural a la represa que transcurre del Río La Plata, luego de los terremotos de alta y baja intensidad que se han reportado en la isla durante este mes.

“Necesitamos que nos informe si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados realizó una evaluación estructural de esta represa, nos preocupa a nosotros y a toda la población que represente peligro para esta zona. Es una preocupación genuina de nuestros residentes y nuestra. Solicitamos encarecidamente que nos muestren los informes y certifiquen que estos embalses y represa no constituyen peligro ni amenaza para nuestra población ya que los pueblos mas afectados seríamos Dorado, Toa Alta y Toa Baja que son precisamente donde desemboca el Río La Plata. Tenemos la responsabilidad de hacer este reclamo para tranquilidad de nuestra gente ”, indicó el alcalde de Dorado.

Por su parte, el alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, municipio donde se encuentra la represa La Plata, pidió que se muestre el informe del estudio estructural que evidencie que la represa no ha sufrido ningún daño luego del terremoto ocurrido el pasado martes 7 de enero y de las réplicas que aún continúan.

“Queremos que se nos muestren los resultados del estudio que se realizó donde se evidencie claramente que la estructura no sufrió daños por los temblores experimentados en los pasados días y que su estructura es segura y no colapsaría de ocurrir algún evento mayor. Necesitamos darles paz y tranquilidad a nuestros compueblanos, tanto de Toa Alta como a nuestros vecinos de Toa Baja y Dorado quienes también se afectarían si la represa colapsara” expresó el alcalde de la ciudad.

El alcalde informó que se comunicó con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y le indicaron que la represa se encuentra bien, pero que no le han mostrado el informe del estudio que se realizó.

“Verifiqué con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y me dijeron que todo estaba bien con la represa, pero el pueblo y yo necesitamos evidencia de que realmente la represa no está en peligro y que no recibió daños por los temblores. El pueblo de Toa Alta y pueblos vecinos necesitan ver con sus propios ojos que la represa es segura y que no va a colapsar. Mi gente de Toa Alta y pueblos aledaños necesitan y merecen esa paz. Por eso, le pedimos a la AAA nos muestre a todos los hallazgos del estudio que realizaron.” insistió.

Agosto precisó que, junto a la Oficina de Manejo de Emergencia Municipal, cuenta con un plan de acción y de desalojo en caso de que ocurriera una ruptura en la represa La Plata.

“Nosotros tenemos un plan de acción en caso de que colapse la represa La Plata. De esto ocurrir se activa un árbol de llamadas y se activa la alarma ubicada en el Teatro Municipal Tomás “Masso” Rivera anunciando el desalojo de las comunidades de Jardines, el casco urbano del municipio y la comunidad de San José en Toa Baja. En el año 2015 se realizó un simulacro para este escenario donde el personal municipal, comerciantes, escuelas y comunidad participaron y se adiestraron conociendo qué hacer y hacia a donde dirigirse si ocurriera una ruptura en la represa” añadió.

El alcalde de la ciudad hizo también un llamado al Negociado de Manejo de Emergencias para realizar nuevamente otro simulacro para mantener actualizados los protocolos en caso de que ocurriera un colapso de la represa.

A los reclamos se unió el alcalde de Toa Baja, Betito Márquez García, quien solicitó se muestre el informe del estudio estructural que evidencie que la represa La Plata no ha sufrido ningún daño luego de los continuos movimientos telúricos en el país.

El primer ejecutivo toabajeño sostuvo que por la tranquilidad de los ciudadanos de ambos pueblos, así como del vecino municipio de Dorado, las autoridades correspondientes deben aclarar la información cuanto antes, y adelantó que realizarán en conjunto una petición formal por escrito al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Elí Díaz Atienza.

“Nuestras familias están preocupadas y ansiosas, principalmente en las áreas más vulnerables y el caso de Toa Baja es uno particular por estar rodeado de costa y cuerpos de agua, incluyendo el Río La Plata y lo que podría representar algún evento mayor en la estructura de la represa”, sostuvo el alcalde. En ese sentido, concurrió en que es momento de brindarle paz y tranquilidad a la ciudadanía.

Precisamente anoche, indicó Márquez García, cientos de personas acudieron a la orientación sobre los planes y respuesta de emergencia ante terremotos y tsunamis que el ayuntamiento realizó en conjunto con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). “Vamos a continuar llevando orientación a las comunidades, reiterando la importancia de los planes familiares y asimismo seguiremos haciendo los reclamos a las agencias correspondientes, en este caso junto a los alcaldes de Toa Alta y Dorado, Carlos López”, concluyó.

Te podría interesar: