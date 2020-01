Amigos y familia de Keylla Hernández recuerdan su legado

Amigos y familia de la exmujer ancla de Noticentro Al Amanecer (Wapa TV),Keylla Hernández, le recordaron en un compartir íntimo, en El Morro.

Así lo compartió Celimar Adames, amiga y compañera de labores de la exreportera, a través de una foto que colgó en su cuenta de Instagram, donde se le ve posando en algunas instancias junto a amigos, el esposo y el hijo de Hernández, mientras la honran y recuerdan su legado.

"Hoy amanecimos en el Morro, para recordar a nuestra amada Keylla.. siguiendo su legado #viviryagradecer #amigas #familia #recordación", escribió junto a una selección de fotos.

La periodista falleció un lunes, 31 de diciembre de 2018 en compañía de sus familiares cercanos en un hospital del área metropolitana, luego de un diagnostico de cáncer de pulmón contra el cual luchó desde el año 2015.

"La enfermedad ha tocado a mi vida y me voy a enfrentar a un proceso con mucha fuerza y mucha gallardía. Ustedes me conocen y saben que soy una mujer luchadora. En este proceso me estoy llenando de mucha fuerza y Dios es el capitán de mi barco", expresó la periodista cuando reveló su diagnóstico en septiembre de ese año.

"Junto a mi familia, mis hijos, mi familia y ustedes mis compañeros de trabajo… me voy a enfrentar a un tratamiento contra el cáncer”, sostuvo, acompañada junto a sus compañeros de labores Normando Valentín, Ariel Rivera Vázquez y Jorge Gelpí Pagán.

El último abrazo de Normando Valentín y Keylla Hernández Keylla falleció hoy tras una larga lucha contra el cáncer

Durante el mes de abril de 2018, Keylla había compartido detalles de su salud, tras su cita médica en Moffitt Cancer Center en Florida, donde recibía entonces su tratamiento de quimioterapia.

"Todo se ha mantenido en control. El doctor explicó que voy a seguir con el tratamiento que tengo ahora mismo de quimioterapia con dos medicamentos, que están bajo observación", dijo Hernández a través de un Facebook Live.

Acompañada de su esposo y uno de sus dos hijos, manifestó tener mucha fe y estar confiada en medio del proceso, mientras compartía parte del tratamiento al que es sometida.

"Siempre cuando uno viene y escucha la parte médica pues se jamaquea todo, pero no es por mal. Yo sé que yo voy a estar bien. Los cambios que van viendo eran esperados y va a ser esperado hacer otra transición, porque así es como se comporta la enfermedad. Con la dicha y la bendición de que sabemos que existen alternativas y vamos a seguir, porque Dios tiene largos planes para mí. Yo así lo creo", afirmó.

