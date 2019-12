Buscan donantes para la defensa de Julia Keleher

Una firma de relaciones públicas busca donativos para el fondo de defensa de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, quien fue acusada por fiscalía federal de actos de corrupción.

El reportero Andrew Ujifusa, de Education Week —portal donde Keleher ha publicado varias columnas de opinión— reveló que recibió un correo electrónico de una firma de relaciones públicas buscando donativos para el fondo de la defensa.

El correo menciona que “ella no es corrupta”.

A comms firm is asking folks to donate to Julia Keleher's defense fund.

The email says the former Puerto Rico education secretary has had to sell her home, move in with her parents, and work in retail while awaiting her fraud trial.

"She is not corrupt," the email states. 🇵🇷

— Andrew Ujifusa (@AndrewUjifusa) December 23, 2019