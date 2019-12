Wanda Vázquez Garced rendirá cuentas por su gestión electoral

Tras registrar oficialmente su comité de campaña ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE), la gobernadora Wanda Vázquez Garced se enfrentará al reto de respetar la fina línea entre sus gestiones como cabeza del Poder Ejecutivo y las actividades que llevará a cabo con fines electorales, al menos hasta junio, cuando se enfrente en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) al ex comisionado residente Pedro Pierluisi.

“Los incumbentes tienen que tener bien claro que los empleados o proveedores que les dan servicios para el proceso político, tiene que ser algo segregado de lo que es su función de gobierno”, dijo Ángel Cintrón, quien dirigió ambas campañas para la gobernación del exmandatario novoprogresista Luis Fortuño.

La ley que regula el financiamiento de campañas electorales no prohíbe que empleados públicos o contratistas gubernamentales formen parte del equipo electoral de algún candidato, recordó el contralor electoral, Walter Vélez. Sin embargo, el ordenamiento impide que el trabajo de campaña conflija de alguna manera con las funciones gubernamentales de un servidor público.

“Todo funcionario electo pudiera utilizar funcionarios de gobierno (para su campaña), siempre y cuando sea fuera de horas laborables”, precisó el jefe de la OCE.

El área de las comunicaciones es una en la que esa línea entre las funciones oficiales y las de campaña puede parecer difusa en muchas instancias. Aunque la llamada veda electoral regula la publicidad gubernamental en años eleccionarios, un aspirante incumbente, como es el caso de Vázquez Garced, tiene un paso adelante de sus rivales en términos de la visibilidad pública que se deriva de su posición.

“No hay duda que el gobernador incumbente tiene una ventaja; primero, porque tiene los medios todos los días. Segundo, porque hace noticia y puede hacer actividades oficiales que van a (cubrir) los medios. El non-paid media, como le dicen los americanos”, sostuvo por su parte el exdirector de campaña del Partido Popular Democrático Irving Faccio.

Para Faccio, quien dirigió las campañas de los exgobernadores Sila Calderón y Alejandro García Padilla, lo ideal es mantener totalmente separados el equipo político y el equipo de gobierno del incumbente que aspira a un puesto en las elecciones subsiguientes.

“Sila Calderón tenía un equipo en el municipio (de San Juan, donde era alcaldesa) y otro equipo en el Partido Popular. Yo no era funcionario público, a mí me nombraron junto con un equipo de campaña para el partido. Después de las 5:00 p. m., Sila Calderón dejaba sus funciones como alcaldesa, se vestía de candidata y el equipo público nos entregaba a la candidata al equipo político para que hiciera sus actividades y su proselitismo”, puntualizó Faccio.

Vélez confirmó que la gobernadora inscribió el Comité Amigos de Wanda Vázquez Garced el pasado viernes. El comité es presidido por la propia Vázquez, mientras que Carlos L. Guzmán Peña figura como el tesorero.

Hasta ahora, Vázquez Garced no ha rendido informes financieros ante la OCE, algo que habría estado obligada a hacer en caso de que hubiera incurrido en gastos o recaudado la suma combinada de $500. Con un comité de campaña para la gobernación inscrito, la primera ejecutiva deberá suscribir informes el 15 de cada mes, independientemente de los niveles de ingresos y gastos.

Para anunciar su candidatura mediante un video pregrabado, la mandataria explicó que recibió la ayuda voluntaria de un grupo de amigos. Ese tipo de trabajo voluntario en favor de un aspirante político es lo que se conoce como un donativo in-kind, en el cual no media una transacción monetaria.

Estos donativos in-kind, no obstante, también están bajo escrutinio de la OCE.

“En todas las campañas hay voluntariados, y la gobernadora no es la excepción. Puede tener, por ejemplo, voluntariado en cosas como el manejo de la prensa, que muchas veces son amistades que hacen el favor y donan su tiempo para ayudar. Pero servicios, por ejemplo, de grabar videos, tomar y revelar fotografías ya es trabajo de naturaleza física que requiere mayor tiempo y esfuerzo, y normalmente, el contralor (electoral) requiere que se le informe de ese in-kind”, indicó Cintrón, al aclarar que no todo miembro de un equipo de campaña que trabaja sin paga incurre en este tipo de donativos.

“Si yo soy un empleado común y corriente y a las 5:00 p. m. me voy con la avanzada de un candidato a repartir hojas sueltas, acompañarlo a caminar, eso ya no es un in-kind. Eso ya es voluntariado como parte de mi ejercicio constitucional de la libre asociación, porque no estoy dando un servicio profesional al que yo me dedique”, detalló el experto en campañas políticas.

Los donativos in-kin” deben ser reportados al contralor electoral, partiendo de un estimado del valor de mercado del servicio ofrecido.

“Si es Vázquez, tiene que ser buena”

Durante el fin de semana, la gobernadora recibió el endoso a su candidatura de las senadoras Nayda Venegas y Evelyn Vázquez.

“Dios, el destino divino ha colocado a una mujer frente a nuestro gobierno. Al que no le gusta el fuego que se salga de la cocina. Esta senadora está apoyando a la gobernadora Wanda Vázquez para que siga siendo gobernadora cuatro años más”, expresó Venegas en una actividad el pasado sábado en Ceiba.

En tanto, la senadora Vázquez realizó ayer su endoso por medio declaraciones escritas. “Si es Vázquez, tiene que ser buena”, dijo la legisladora novoprogresista en el comunicado.

Asimismo, el sábado, Vázquez Garced asistió al curso sobre estadidad que ofrece el Instituto Misión Estadista, para cumplir con el requisito que impone el PNP a todos sus aspirantes.