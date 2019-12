No cae muy bien aspiración de Aníbal Acevedo Vilá

A solo horas de conocerse el regreso de Aníbal Acevedo Vilá al ruedo político, las reacciones a su aspiración a la comisaría residente siguen divididas.

Para el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Juan Zaragoza, Acevedo Vilá posee cualidades positivas para el puesto, como su experiencia, conocimiento, relaciones y madurez. Agregó que el ex comisionado residente le inyecta “dinamismo a la carrera de comisionado residente, pues con los candidatos que tiene ahora está un poco apagada”. Los otros dos candidatos en la contienda primarista son el senador José Nadal Power y Juan Carlos Albors.

Sin embargo, el exsecretario de Hacienda reconoció que las acusaciones federales que enfrentó Acevedo Vilá en 2008 podrían traducirse en desaprobación en el seno de la colectividad y en el electorado de la Pava.

“Tiene unas cargas negativas que va a tener que manejar por el caso del Tribunal. Por tantos años en la política y por las reacciones que he visto en la calle, me imagino que tiene hachas que amolar”, sostuvo Zaragoza en entrevista telefónica. Indicó, además, que si resultara ganador en las primarias, no tendría problema en que el exgobernador sea su compañero de papeleta.

Contrario a Zaragoza, el también aspirante a la gobernación por el PPD, Carlos “Charlie” Delgado, lamentó la candidatura de Acevedo Vilá debido a que, en el pasado, tanto él como Eduardo Bhatia y Carmen Yulín Cruz —quienes también aspiran a la gobernación por el PPD— han realizado expresiones en contra de varios dirigentes de la Pava.

“El último suceso, cuando [David] Bernier estaba considerando aspirar a la gobernación, inmediatamente los tres compañeros pusieron presión sobre el compañero David Bernier. Consistentemente, hemos visto cómo han estado tratando de sacar a cualquier liderato que haya estado encaminando al Partido Popular”, opinó Delgado en entrevista radial (WKAQ 580).

Bhatia, por su parte, guardó un rotundo silencio tras el anuncio de Acevedo Vilá. Este medio intentó obtener una reacción del senador popular, pero su personal de prensa indicó que, al momento, no estaría realizando comentarios. Por su parte, al cierre de esta edición, la alcaldesa de San Juan no respondió a múltiples solicitudes debido a que, según sus oficiales de prensa, se encontraba de viaje.

Confiada González

Por su parte, la comisionada residente Jenniffer González —quien aspira a un segundo término, precisamente como comisionada— se mostró confiada en prevalecer en una contienda electoral si se enfrentase a Acevedo Vilá en noviembre de 2020.

“Estoy lista para enfrentar a cualquiera que sea el candidato del PPD en la próxima elección”, puntualizó la funcionaria mediante declaraciones escritas.

González, además, alegó que el ex comisionado residente no cuenta con credibilidad en la capital federal y lo responsabilizó por la crisis en el sistema de retiro.

“Es significativo que el PPD esté tan vacío de liderato que tenga que recurrir a un exgobernador de tan triste recordación para la isla”, planteó.

Asimismo, anticipó una campaña protagonizada por “ataques viciosos y calumniosos” de parte de Acevedo Vilá.