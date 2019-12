Carmen Yulín niega monumento a Oscar López Rivera

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dijo el jueves que el mosaico en el parque Luis Muñoz Marín no es un monumento a Oscar López Rivera.

“No reporten sobre el monumento a Oscar López, porque eso no existe. Hay una loseta en la piscina lineal del Parque Luis Muñoz Marín entre 173 pies de largo, 10 de ancho, dos altos y las tres torres. Si usted no pregunta y la busca no la va encontrar”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

Te podría interesar:

“Esa loseta no es más grande que este podio. Dice OLR, esa es la firma que Oscar López Rivera usa cuando firma para pintar cuadros. En ese momento estaba incrementando el rol del país para (que se aprobara) la excarcelación de Oscar López Rivera. Todos los candidatos a la gobernación apoyaron por escrito la excarcelación de Oscar López Rivera imagínense que eso no es un monumento a Oscar López Rivera, que ha tomado tres años que alguien se dé cuenta de que eso está allí”, añadió.

La alcaldesa reiteró que no había forma de que el exprisionero político realizara la obra, porque todavía estaba preso en una cárcel en Indiana, Estados Unidos. El parque Luis Muñoz Marín abrió con la obra ya realizada en febrero de 2016 y López Rivera salió de prisión en febrero de 2017. Además, tenía que cumplir con un arresto domiciliario que culminó en mayo de 2017.

Cruz Soto insistió que López Rivera no es y nunca ha sido empleado del Municipio de San Juan.

La obra fue realizada por el artista Celso González de la compañía Cero Design. En la misma, está el rostro del exgobernador Luis Muñoz Marín que mira al árbol que supuestamente él y su esposa Inés Mendoza sembraron en el parque.

Tras hacer constar que esos mosaicos están allí desde que se reinauguró, el funcionario expuso que “el parque abrió en febrero de 2016 y Oscar López sale (de prisión) en febrero de 2017”.