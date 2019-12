Aníbal Acevedo Vilá no llamó a Charlie Delgado para informarle sobre su aspiración a Washington

El aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) y alcalde de Isabela, Carlos "Charlie" Delgado Altieri reaccionó al anuncio realizado por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá quien aspirará a la comisaría residente e indicó que este lo no llamó para informarle sobre su decisión.

En entrevista con la emisora radial WKAQ, Delgado señaló que tanto el exgobernador como Carmen Yulín y Eduardo Bhatia han sido aliados para realizar expresiones en contra de líderes del Partido Popular Democrático (PPD).

"No me lo informó a mí, no sé si se lo informó a Zaragoza", expresó Delgado en entrevista ante preguntas sobre si el exgobernador lo llamó para informarle sobre su anuncio.

"El último suceso, cuando (David) Bernier estaba considerando aspirar a la gobernación inmediatamente los tres compañeros pusieron presión sobre el compañero David Bernier. Consistentemente hemos visto como han estado tratando de sacar a cualquier liderato que haya estado encaminado al Partido Popular…No me extraña que no me haya llamado y que sí haya llamado a Carmen Yulín y al compañero Eduardo Bhatia", expresó Delgado.

En el día de ayer, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá anunció que aspirará a la comisaría residente en Washington por el PPD en las elecciones del 2020. Acevedo Vilá estuvo en la posición desde el año 2000-2004 cuando Sila Calderón fue gobernadora. Posteriormente fue gobernador en el año 2004 al 2008.