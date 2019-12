No recomiendan FEI a exasesora y contratista de Ricardo Rosselló

La subsecretaria del Departamento de Justicia (DJ), Grisel Santiago Calderón, junto a la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Phoebe Isales Forsythe, dieron a conocer el miércoles, una comunicación entregada en la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI) donde no se recomienda la designación de un fiscal especial independiente con relación a una querella no juramentada presentada contra la licenciada María Palou Abasolo, asesora del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares en Desarrollo e Infraestructura, y contra el licenciado Giovanni Ojeda Rodríguez, contratista de la Oficina de Calidad de Vida de la Fortaleza bajo la misma administración.

La subsecretaria de Justicia indicó en comunicación escrita que “se le envió comunicación a los miembros del Panel del Fiscal Especial Independiente indicando que de la querella presentada no surge información que ameritara la realización de una investigación preliminar en el asunto al que se le asignó el número de caso 2019-31-102-00103 en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor”.

Santiago Calderón enfatizó que las comunicaciones del Departamento de Justicia al OPFEI no adjudican la comisión de delito por las personas identificadas en la comunicación.

Dichas comunicaciones no son una determinación de que exista evidencia suficiente para encausar a los individuos. La notificación meramente detalla la recomendación por parte del Departamento de Justicia con respecto a si se debe llevar a cabo una investigación por un Fiscal Especial Independiente (FEI). En este caso en particular, la Subsecretaria de Justicia recomienda que no se nombre un FEI por falta de evidencia fehaciente tras completarse una investigación preliminar sobre las alegaciones en la querella.