Victoria Ciudadana pospone asamblea de pueblo para ratificar candidaturas

Las integrantes del Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro y Ana Irma Rivera Lassén criticaron el miércoles al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, por el proceso de certificación.

“La Comisión Estatal de Elecciones nos obliga a tener que plantearle a las personas de Victoria Ciudadana y al pueblo de Puerto Rico que tenemos que recalendarizar lo que hemos estado anunciando sobre las próximas asambleas de Victoria Ciudadana. No porque no querramos, sino porque al día de hoy, habiendo radicado todos los endosos necesarios en exceso, no nos han certificado”, dijo Rivera Lassén en conferencia de prensa.

Añadió que los últimos endosos radicados por ley vencen este jueves, con lo que la CEE tiene hasta este jueves para decidir si certifica o no a Victoria Ciudadana.

“La incertidumbre en la que nos ha colocado la Comisión Estatal de Elecciones ante la inacción en contestar las distintas misivas que se han cursado en los pasados meses, hemos decidido ajustar el calendario conforme a ello. Nosotros queríamos que sea la Asamblea Nacional la que escoja los candidatos de Victoria Ciudadana. La ley establece que se debe notificar cualquier proceso de selección alterno con 15 días de anticipación a llevarse a cabo dicho proceso. Nuestras Asambleas estaban pautadas para comenzar desde los días 6 y 7 de diciembre, para llevar a cabo la Asamblea Nacional el 14 de diciembre”, expresó Lúgaro, por su parte.

Agregó que aún si los certificaran hoy, ya no podrán cumplir con esos 15 días que exige la ley para anunciar dicho proceso.

“Por tanto, de ser certificados esta semana o la próxima, nos caería el proceso de Asamblea durante pleno periodo navideño e incluso fin de año. Sabemos que después de eso viene el Día de Reyes, las Fiestas de la Calle San Sebastián y a tenor con nuestra realidad cultural, hemos tenido que ajustar el calendario, para que las asambleas de distrito se lleven a cabo el 25 y 26 de enero y la Asamblea Nacional moverla para el primer fin de semana de febrero. Esto trastoca significamente el plan de trabajo de nuestro movimiento”, detalló.

Mencionó que se extendió además el periodo de radicación de candidaturas para los interesados en aspirar por Victoria Ciudadana hasta el 15 de diciembre para presentar los documentos requeridos.

De acuerdo a Rivera Lassén, se le han enviado tres cartas al presidente de la CEE en la que le han solicitado una extensión, prórroga o una interpretación de la Ley Electoral para evitar recalendarizar sus trabajos, pero no recibieron una respuesta satisfactoria. Dávila ha expresado que la certificación de Victoria Ciudadana se supone ocurra en los próximos días.