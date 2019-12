Alcaldes verían con buenos ojos aspiración de AAV a Washington

La posibilidad de que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá aspire a la comisaría residente en Washington para intentar romper una racha de 16 años en los que el cargo ha sido ocupado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) contaría con el respaldo de, al menos, tres alcaldes populares consultados por Metro.

El Partido Popular Democrático (PPD) no ha logrado ganar el puesto desde que, precisamente, Acevedo Vilá se desempeñó como representante de la isla en la capital federal entre 2001 y 2004, el cuatrienio previo a convertirse en gobernador.

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, mencionó que las campañas de los dos aspirantes a comisionado residente por el PPD, el senador José Nadal Power y el abogado Juan Carlos Albors, no han inspirado entusiasmo entre las huestes de la Pava.

“Yo entiendo que la candidatura de Albors no ha pegado. Nadal Power tiene un poquito de mayor reconocimiento, pero tiene que tirarse a la calle. Está muy pasivo, no sé qué está haciendo, pero está muy pasivo. Aníbal todos los días tiene exposición radial, está más activo en los medios y las redes”, sostuvo el veterano alcalde.

“Aníbal tiene mucha gente en el Partido Popular que lo quiere mucho. Yo creo que podría haber ambiente para que aspire”, agregó García Padilla.

Por otro lado, el mandatario quebradillano, Heriberto Vélez, resaltó la labor de Acevedo Vilá en beneficio del municipio durante su administración gubernamental.

“Yo puedo hablar por mí. Algunos compañeros puede que tengan discrepancias, pero Aníbal ayudó bien fuerte a Quebradillas. Hoy tenemos un coliseo Raymond Dalmau gracias a Aníbal Acevedo Vilá, y sé que es un entregado al deporte y al partido. Aunque ha tenido encontronazos con par de compañeros, siempre ha defendido al Partido Popular”, indicó Vélez.

El alcalde viequense, Víctor Emeric, en tanto, señaló que el exgobernador “sería tremendo candidato a comisionado residente. Me inspira mucho más que los dos que están aspirando”.

El alcalde, no obstante, hizo la salvedad de que “una cosa es la simpatía mía y otra las del pueblo. (Acevedo Vilá) tuvo una derrota en 2008 (como candidato a la gobernación) y las derrotas marcan a los políticos”.

Según el ejecutivo municipal de Lajas, Marcos “Turín” Irizarry, “el Partido Popular tiene las puertas abiertas a todos”, aunque se abstuvo de opinar si Acevedo Vilá sería la figura adecuada para buscar la silla en Washington.

Sin embargo, para Jorge González Otero, alcalde de Jayuya, el PPD debe abrir espacio a nuevas figuras en la papeleta, pues “es lo que el país está buscando”.

“Todo el mundo tiene su tiempo y cuando pasa el tiempo de uno, uno puede cooperar en otras cosas, pero yo entiendo que (Acevedo Vilá) no debe ser candidato”, opinó González Otero.

El ejecutivo municipal admitió que le gustaría “ver otras alternativas” en el PPD para la comisaría residente.

“No se comenta dentro del partido, pero se comenta en la calle cuando uno habla con los populares. Te dicen, por ejemplo: ‘Yo no votaría por Carmen Yulín (Cruz) para la gobernación, pero si fuera para comisionada residente sería tremenda candidata’”, contó González Otero.

Irrelevante la acusación

Ninguno de los alcaldes entrevistados consideró que los cargos federales que Acevedo Vilá enfrentó, relacionados con su campaña por la gobernación en 2004, tengan peso en una hipotética aspiración electoral.

“Él salió inocente y está libre de toda culpa. Yo entiendo que ahí se cometió un error, que hubo unos movimientos políticos que trastocaron su imagen, pero el pueblo vio que no hubo causa. Él está limpio como cualquier otro candidato si deseara entrar al ruedo político”, dijo Irizarry.

“Si hay una persona que ha pasado por todos los procesos en la vida es él. En esa situación se sometió al proceso y salió absuelto. No creo que vaya a pesar sobre el electorado”, sostuvo García Padilla.

En pasadas semanas, Acevedo Vilá dijo a Metro que no cerraba la puerta a alguna aspiración política. “Si en algún momento en el futuro cercano o lejano creyese que puedo aportar desde un puesto electivo, nunca lo he descartado”, afirmó entonces el exgobernador, quien, sin embargo, ayer prefirió no emitir comentarios ante la opinión de los alcaldes consultados.