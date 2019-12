Miguel Romero pide espacio para Georgie Navarro

El senador y presidente del comité municipal de San Juan del Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, afirmó que la colectividad no debe “saltar a una conclusión” sobre las aspiraciones de reelección del representante Jorge “Georgie” Navarro, luego de que fuera captado en aparente estado de intoxicación la pasada semana durante un incidente en una barra de Santurce.

“El partido tiene un marco de acción amplio. Ahora bien, yo no quisiera saltar a una conclusión. Quisiera tener un diálogo con el presidente de la Cámara (Carlos “Johnny” Méndez), el presidente del partido (Thomas Rivera Schatz) y el compañero representante para atender esto de manera responsable. Pero ciertamente no le hace bien al PNP, no le hace bien a la Cámara de Representantes y a la Asamblea Legislativa el que tengamos un representante cuya conducta sea objeto de cuestionamiento muy razonable”, dijo Romero a su llegada a la sede del comité municipal de San Juan, donde participaría de una reunión junto a Navarro, y los presidentes de los cuerpos legislativos.

“Me parece un momento importante para tomar acción. No es lo mismo ver un video donde el compañero esté en una actividad o compartiendo con alguien y pase algo. Pero en este video, lo que yo vi, a mí me entristeció. Y ha habido una percepción de que el compañero estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Yo creo que los funcionarios electos no deben exponerse a este tipo de situación y eso hay que atenderlo”, agregó Romero sobre Navarro, quien en el pasado se ha visto involucrado en otros incidentes de naturaleza similar.