Se rompe récord de calor en la isla

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS, por sus siglas en inglés) anunció hoy que por segundo día consecutivo se rompe récord de calor en la capital.

Así lo informó a través de la red social Twitter.

Inicialmente, la entidad afirmó durante horas de la mañana que el nuevo récord era de 91 grados, rompiendo la antigua marca de 1989.

"Un récord de temperatura máxima de 91 grados fue establecido hoy en el área de San Juan. Este rompe el récord anterior de 90 grados en el 1989" leía el primer tuit, publicado a las 11:40 de la mañana.

Minutos más tarde, el cuerpo de meteorólogos publicó nuevamente, revelando que el récord volvió a ser establecido cuando la temperatura aumentó a 92.

No obstante, a la 1:50 de la tarde la organización publicó una actualización en la que informaba que la temperatura continuó en ascenso, estableciendo la marca en 93 grados.

Resta por ver si la temperatura continúa en ascenso o se mantiene igual o menor en lo que resta del día.

La temperatura de hoy supera los 91 grados alcanzados ayer, día en el que también se estableció récord.

Temperatures continue to rise and a new record of high temperature of 93 degrees was set at San Juan today.

ACTUALIZACIÓN

Las temperaturas continúan aumentando y un nuevo récord de temperatura máxima de 93 grados fue establecido el día de hoy en San Juan.#prwx pic.twitter.com/FCpxuRBZUR

