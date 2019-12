José Aponte pide cancelen APP de los puertos de San Juan

El representante por Acumulación José Aponte Hernandez le pidió hoy a la gobernadora la cancelación de la Alianza Público-Privada (APP) que se había acordado con Global Ports Group para administrar los muelles de San Juan.

El expresidente de la Cámara dio como razón principal una carta que emitió la empresa Royal Caribbean , y cuestionó al liderato tanto de la Autoridad de Puertos, como de la Compañía de Turismo y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas.

"La carta del presidente de Royal Caribbean, Michael Bayley, que trascendió hoy, detalla el grado de dejadez de la actual dirección de la Autoridad de Puertos, así como Turismo y la Autoridad de la APP para solucionar una posible crisis en la llegada de cruceros a la Isla. Las comunicaciones de esta empresa han sido totalmente ignoradas por las dependencias lo que nos coloca en la disyuntiva de preguntarnos la motivación detrás de esta dejadez" afirmó el funcionario, que también dijo que "existen todos los elementos para cancelar la actual app para administrar los muelles de turismo en San Juan".

En la carta la compañía alega que Global Ports le envió una comunicación anunciando un aumento en tarifas, y que ni la Compañía de Turismo, Puertos o la APP le ha respondido. La misiva tiene fecha del 2 de diciembre.

A la vez, Aponte Hernández exige la cancelación del contrato "ahora mismo".

"Este asunto ya no aguanta más. No se puede colocar en riesgo la industria turística de Puerto Rico, la única fuente de ingreso estable que hemos tenido en las pasadas décadas, por caprichos de alguien o algunos. Esta APPP se tiene que cancelar y es ya. La misma es mala para Puerto Rico, para nuestra gente y no es necesaria" expresó el legislador, que tiene a su cargo la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara.

"Definitivamente que existen muchos elementos cuestionables con esta transacción, dicen que no esta firmado el acuerdo, pero la empresa ya hace anuncios como si administraran. Es imperativo que la APPP se cancele" culminó Aponte Hernández.

Las declaraciones surgen mientras en la isla se debate una comunicación de la compañía explicando la posibilidad de que se cancelen las rutas que conllevan salidas y visitas a la isla.