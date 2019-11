Outlets abrirán viernes a la medianoche en "Black Friday"

Puerto Rico Premium Outlets, en Barceloneta, será el único centro comercial que abrirá sus puertas a las 12:01 minutos del viernes, 29 de noviembre.

El viernes, 29 de noviembre, día oficial del “Black Friday”, las puertas abrirán a las 12:01 a.m., y permanecerán abiertas hasta las 10:00 p.m. El sábado, 30 regresamos a las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., y el domingo, 1 de diciembre, estaremos abiertos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., todos los días además de descuentos especiales tendremos entretenimiento.

Para hacer la ocasión aún más especial, habrá un ambiente festivo y descuentos adicionales para el disfrute de nuestros visitantes, destacándose así el programa de lealtad, VIP Shopper Club, con descuentos, exclusivos que se suman a los que tradicionalmente mantiene Premium Outlets. Además, el VIP Shopper Club da acceso gratis a sus socios al savings passport o libro de cupones digital, el cual tiene tres categorías para descuentos únicos: ofertas VIP, ofertas diarias y ofertas generales, las cuales pueden imprimir o llevar consigo al bajar la aplicación en sus teléfonos móviles, lo que hace su visita al centro comercial toda una experiencia de ahorros.