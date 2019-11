Fuera de transición cambio sede ICP

Aunque el contrato para transformar en un hotel boutique el edificio Asilo de Beneficencia, sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), se comenzó a trabajar desde julio y se firmó el 27 de diciembre de 2016, la gestión no figura en ninguno de los documentos públicos de la transición de gobierno.

Metro revisó minuciosamente los documentos de transición, tanto del ICP como de la Administración de Terrenos, que es la entidad que administra el edificio, y en ninguno de los archivos disponibles en el portal transicion2016.pr.gov aparecen detalles de intención, negociación ni concesión del alquiler del centenario edificio.

El exgobernador Alejandro García Padilla había afirmado a Metro y, posteriormente, a otros medios, que el trámite se informó debidamente en las vistas de transición y “quien dice que se hizo en cuartos oscuros, simplemente miente o no estaba pendiente. Está en los informes de transición”.

No obstante, ayer el director del ICP, Carlos Ruiz Cortés, dijo en entrevista radial (Radio Isla) que “para la transición, en el año 2016, no se nos informó nada. No se nos informó en transición. Llegamos a tener conocimiento para eso de febrero de 2017 con un documento que se encontró en la oficina y preguntamos por el mismo”.

Una vez supo del trámite, el director del ICP llevó la inquietud al entonces gobernador Ricardo Rosselló, quien detuvo un proceso de consulta federal, que era parte de los trámites. Explicó, además, que desconoce si se informó como parte de la transición de Administración de Terrenos. Metro solicitó nuevamente una reacción de esa agencia, pero la directora Dalcia Lebrón informó a través de correo electrónico que la petición se remitió a la Oficina de Prensa de La Fortaleza. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

En la ponencia de transición de 2016 de la Administración de Terrenos, con fecha del 14 de octubre de ese año, sí se menciona la gestión para transformar el edificio de Diputación Provincial del Viejo San Juan en el Hotel Casa Provincial. Empero, no se menciona el Asilo de Beneficencia.

Mientras, la transacción con la sede del ICP sigue generando rechazo de grupos en defensa del patrimonio nacional y la cultura, por lo que convocaron a una protesta para hoy al mediodía frente al edificio en controversia.

Aunque el Gobierno se mantiene en que sigue evaluando el contrato para la conversión a hotel, sí se ha discutido la posibilidad de que la sede del ICP se transfiera a la Oficina de Turismo, cuya directora, Carla Campos, sostuvo en Radio Isla que estaría a la disposición de “evaluar cómo parte del personal, porque me consta que es un personal grande, pudiera integrarse a las facilidades manteniendo su autonomía”. Estimó que son entre 60 y 90 empleados.