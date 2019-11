Abierta a otro aspirante a la gobernación en MVC Alexandra Lúgaro

En 12 de marzo de 2019, usted dijo: “Serán ustedes, en una asamblea nacional debidamente convocada, quienes escogerán quiénes van a ser los candidatos y a que puestos van a correr”, sin embargo hemos visto distintas personas como en su caso anunciando candidaturas… ¿entonces se quedó en una promesa el proceso de que la gente fuese quien determinara las candidaturas en el MVC?

En efecto, aprovecho para anunciar que el 14 de diciembre se llevará a cabo esa asamblea nacional, las asambleas de distrito serán convocadas para el 7 y el 8, los candidatos y candidatas se van a estar escogiendo en asamblea. Nosotros solamente nos hacemos disponibles a las candidaturas de acuerdo a la asamblea de objetivos electorales donde el propio movimiento escogió que las personas se hicieran disponibles a los puestos. Las candidaturas no están cerradas porque alguien aspire a ellas. De hecho, vamos a ver en diferentes puestos que hay muchas más personas dispuestas a aspirar de las posiciones que hay disponibles, por tanto la asamblea va a ser la que escoja finalmente quiénes son esos candidatos o candidatas. Por tanto, cuando menciona que esta vez seré la aspirante de Victoria Ciudadana, no en efecto, no voy a ser la aspirante hasta tanto la asamblea escoja eso y estamos a la espera de si hay otra persona que pueda presentar una candidatura a la gobernación desde el movimiento.

Al ser una figura reconocida, ¿habrá alguien que, tal vez, piense en retarla?

No lo descarto. Debemos dar la bienvenida a eso. Queremos que más personas se atrevan a lanzarse al ruedo. Sabemos que hay grandes ciudadanos que están dispuestos a aportar al país, y desde el cargo más alto también se pueden hacer grandes cambios por Puerto Rico.

Al final del día es lo mejor para el pueblo y vamos a avalar el respeto y la decisión que tome la asamblea.

Usted obtuvo 175,831 votos en el 2016. Para ganar necesitaría llegar a una cifra que supere los 650,000. ¿Siente que en estos 4 años ha ganado la confianza de más personas para dar ese salto cuantitativo?

Cuando la gente pueda ver este equipo —que creo que es como un dream team de candidatos y candidatas presentándose—, no veo forma en que la gente no decida darse una oportunidad.

Si le hemos dado tantos turnos al bate a la vieja política y nos han fallado una vez tras otra, ¿por qué no darnos una oportunidad de tener personas competentes y honestas tomando decisiones por nosotros?

Hemos visto cambios de posturas suyos, como decir antes que no creía en los partidos y ahora ser la figura principal de un partido. ¿Cree que es natural que el político cambie de postura?

Un político que no evoluciona no es natural. Para un ser humano que aprende todos los días, que escucha, que camina, que reconoce cuando se equivoca, claro que es natural cambiar de postura. Si yo estuviera donde mismo estaba parada en 2015, sería muy triste, porque significaría que no aprendí absolutamente nada en estos años.

He tenido la oportunidad de escuchar, de adentrarme en otros temas. Tuve la oportunidad de participar como presentadora en un programa radial donde tuve muchos invitados de diferentes áreas del conocimiento, y uno va aprendiendo y uno va evolucionando en esas posturas. Ataqué los partidos y la partidocracia, no como estructuras organizativas, [sino] los partidos de la vieja política como estructuras que están directamente atadas a unos intereses que están aquí para lucrarse de nuestra crisis. Y ataqué a la vieja política porque se han debido a esos intereses y no nos han representado de forma adecuada.

En su decisión de optar por la gobernación, ¿puso en una balanza su factor reconocimiento para impulsar candidaturas a la Legislatura, por ejemplo, o la inscripción de la colectividad, tras el evento electoral?

Mi fin no es solamente ganar la gobernación.

Pude haber corrido al Senado, pude haber corrido a la Cámara de Representantes y buscar el camino fácil, pero aquí el objetivo no es salir electo, que ha sido usualmente el objetivo de quienes se encuentran en los partidos de la vieja política. Aquí el objetivo es darle una oportunidad real a Puerto Rico de tener un control político en el Senado, de tener el control en las Legislaturas municipales, voces que representen nuestros intereses y hacia eso estamos dirigidos.

Dijo que le eliminará los fondos a la Junta de Supervisión Fiscal si resultara electa. Eso iría contra la Ley federal Promesa que creó la Junta. ¿Estaría dispuesta a ir a la cárcel en ese enfrentamiento?

Definitivamente. Aquí hay que tomar una postura clara con respecto a la Junta de Control Fiscal (JCF).

Ese enfrentamiento con la Junta, el quitarle el financiamiento es un enfrentamiento que es esencial para que Puerto Rico pueda moverse tanto a nivel político como a nivel de desarrollo económico y social.

El Movimiento de Victoria Ciudadana, ¿va a tener postura de estatus?

No. En el caso de la agenda urgente (del MVC), establecimos que la descolonización va a ser fundamental. Quiere decir que tenemos que reconocer que, en la ruta hacia el Puerto Rico que queremos, tenemos que coincidir estadistas, independentistas y personas que crean en la libre asociación.

Para eso hemos determinado que una asamblea constitucional de estatus es el mecanismo para dirimir la controversia de estatus sin que entremos en divisiones en otros asuntos que son fundamentales, como salud, educación, acceso a seguridad y justicia.

El análisis político del país plantea que el MVC está planteado al independentismo o al soberanismo. ¿Cómo conquistar a un estadista para que se sume a sus huestes?

Creo que eso ha sido parte de la estrategia de miedo: el tratar de asociar al Movimiento, que en ningún lado dice que es un movimiento independentista o soberanista. Todo el tiempo hemos sido claros con respecto a las posturas del Movimiento. Sin embargo, hemos visto muchas personas que su única estrategia en contra del (MVC) es tratar de alinearlo hacia el independentismo para, de alguna forma, intentar que los estadistas no se sientan identificados.

No les ha resultado. Son muchos los estadistas que forman parte de nuestros equipos de trabajo, de nuestro equipo de voluntarios, de las personas que se han comido esa calle para el recogido de endosos. Que aprovecho que finalizamos, por fin, con el recogido de endosos y cuando se presenten todas las candidaturas, van a poder ver cuántos candidatos y candidatas estadistas forman parte de nuestro movimiento.

¿Algún nombre reconocido en el estadoísmo?

Estoy muy segura que va a haber varios nombres reconocidos en el estadoísmo.

En el pasado cuatrienio, usted como candidata independiente, habló de unicameralidad, de reducir los tiempos de campaña, eliminar los donativos privados, un sistema de alianza educativa a largo plazo, legalizar el cannabis, promover la agricultura, desarrollar multinacionales puertorriqueñas y modernizar la manufactura… Esas propuestas de su pasada campaña ¿las retomará?

Ahora mismo quien s pregunte dónde está centrada Alexandra Lúgaro, yo creo que deben examinar la agenda urgente de Movimiento Victoria Ciudadana que tiene tres pilares fundamentales la descolonización de Puerto Rico, el rescate de las instituciones públicas y la recuperación fiscal, social y económica del país. (Mencionó que muchas de sus posturas pasadas son similares a los de MVC.)

Recientemente, un tribunal determinó que usted debe pagar una deuda de $3,000 al productor Sixto George. ¿Va a pagarle?

Estamos sopesando con los abogados poder apelar este caso. Estaría, incluso, dispuesta a costear una apelación que me cueste más que los dichosos $3,000 porque es que no se los debo porque eso nunca existió, y eso fue lo que se demostró en esa vista. El juez llegó a unas conclusiones de derecho y está haciendo unos argumentos de cosas que jamás pasaron en ese tribunal. Por tanto, sí estamos en un proceso, la verdad es que los cánones de ética me impiden hablar de una forma incorrecta sobre la función judicial en estos momentos.

En la campaña pasada mucho se dijo, ¿está preparada nuevamente para este proceso? ¿Ya le sacaron todo lo que le iban a sacar o anticipa nuevos ataques?

Desde el primer día cuando me lancé, hablé claramente de las cosas de mi que podrían ser perjudiciales. Si hubo una candidata que estuvo dispuesta a decir cosas que le podrían afectar con la gente fue esta servidora. Yo dije que yo era independentista, que era atea, que estaba a favor de los derechos de la comunidad LGBTT, que en mi vida había usado marihuana… Yo no tuve problema en decir todas las cosas que cualquiera pudiera pensar que eran negativas sobre mi persona porque yo no le iba a esconder a la gente. Lo que yo no esperaba eran los ataques infundados, la mentira, la difamación con tal de atacar la imagen de una persona que lo que está tratando es de colaborar. ¿Que si estoy preparada? Claro que sí, van a continuar ocurriendo. Los esfuerzos más recientes que hemos visto son para mancillar mi imagen y en cada uno de ellos he prevalecido. Hablaron del allanamiento del FBI, prevalecí en ese caso, hablaron de la demanda que me hizo mi hermano mayor, prevalecí en ese caso. Ahora hablan de la demanda de Sixto George, prevaleceré de igual manera porque yo las cosas que hago mal las acepto. Cuando yo me reitero en que no he hecho algo incorrecto es porque no lo he hecho. La gente puede ver mi trayectoria y ver que yo he aceptado cuando he errado porque todos somos seres humanos. Hay que acabar con la imagen del político perfecto que nos quieren vender.