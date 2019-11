Enmiendas al Código Electoral se atenderán en enero

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, admitió hoy que la Asamblea Legislativa podría retener hasta enero el proyecto de Código Electoral que fue aprobado el pasado martes.

Según Rivera Schatz, dado que la gobernadora Wanda Vázquez ha anticipado que no convocaría una sesión extraordinaria, las correcciones que requiere la medida tendrían que esperar hasta el comienzo de la próxima sesión ordinaria.

Entre los errores que contiene la pieza legislativa figura el tema de los endosos. Según la versión aprobada del Proyecto del Senado, los aspirantes a primarias y candidatos independientes deberían presentar la mitad de los endosos requeridos en o antes del 30 de diciembre.

Sin embargo, es precisamente esa la fecha límite para radicar formalmente una candidatura para los comicios es generales de noviembre de 2020.

De acuerdo con el líder senatorial, al retenerse el proyecto se mantendría vigente el modelo actual de radicación de endosos, que requiere que se presente la mitad de las firmas antes del 30 de enero del año electoral.

De aprobarse el proyecto en enero, entrarían en vigor las disposiciones para incrementar el uso de la tecnología en el proceso electoral, que han provocado fuertes críticas de la oposición, al entender que puede abrir la puerta al fraude.

Sobre la controversia por la cantidad de endosos que introdujo la Cámara, el presidente cameral expresó que “esos son las reglas básicas del proceso electoral. En la medida que tu permitas que grupos moderados o movimientos o intereses particulares que no sean movimientos ciudadanos proliferen de esa manera, lo que hace es que carga el sistema electoral. En realidad un grupo que salga que tenga a 12 personas no tiene ningún arraigo en el pueblo. Eso no le cierra la puerta a movimientos ciudadanos que han ocurrido en municipios”.

No obstante, el presidente del Senado opina distinto.

“Yo soy de la opinión de que no deberíamos pedirle ningún endoso a los candidatos para permitir la mayor participación de candidatos y candidatas posibles, pero la Cámara entendió distinto y nosotros respetamos eso”, mencionó.

Cuestionado sobre la denuncia del senador independiente, José Vargas Vidot, el presidente del Senado expuso que ya esa controversia fue atendida por los tribunales.

“En la pasada elección, Vargas Vidot impugnó y el Tribunal le dio la razón y le redujo la cantidad de endosos para que fuera igual a los otros Senadores por Acumulación. Así que ya hay una determinación de la Corte que no se puede obviar”, sostuvo.

La solicitud inicial para solicitar una Sesión Extraordinaria fue porque en el proyecto aprobado hubo un error en la fecha para presentar la mitad de los endosos requeridos a los aspirantes a la Comisión Estatal de Elecciones.