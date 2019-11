Charbonier justifica su cambio de postura con candidatura de Pierluisi

La representante María Milagros Charbonier justificó su apoyo a la candidatura por la gobernación del ex comisionado residente Pedro Pierluisi, pese a ella haber estado en contra de que este asumiera el cargo cuando Ricardo Rosselló renunció el pasado mes de agosto.

Según lo expresado por la representante en entrevista radial (Radio Isla), el licenciado Pedro Pierluisi le aclaró todas las dudas, en varias reuniones que sostuvieron, sobre sus posibles conflictos entre sus clientes de la empresa privada y como sería su ejecutoria en el servicio público.

“Después de un diálogo, porque tengo que decirte, yo estuve más de cuatro horas conversando con el licenciado Pedro Pierluisi, él no se quitó nunca, me llamaba, me llamó, me citó, tuvimos tres reuniones para dimitir todas estas cosas”, detalló la legisladora.

Además, Charbonier agregó que parte de su cambio de postura es por un proceso de madurez que ha tenido en los últimos meses, aunque sin entrar en detalles, aceptó que sigue teniendo ciertas diferencias con el ahora candidato a la gobernación.

“Yo he pasado por unas situaciones, he madurado en el proceso, he crecido en el proceso yo también como política”, indicó Charbonier, agregando que “lo que ayer surgió es un mensaje poderosísimo que es difícil combatirlo por la oposición”.

