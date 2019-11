Miembros del PNP piden que alcalde popular de Villalba sea descalificado para elecciones

El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez y el presidente municipal del Partido Nuevo Progresista en Villalba, Guillermo Irrizarry, emplazaron en el día de hoy al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, para que descalifique al alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, luego de que el Panel del Fiscal Independiente (FEI) presentara una suspensión de empleo y salario contra el alcalde por supuestamente otorgar un contrato sin subasta.

Según la resolución presentada por el FEI, el alcalde de Villalba otorgó un contrato millonario a la compañía LR Handyman Services, Inc. sin la celebración de subastas. De acuerdo a la entidad, el alcalde también avaló varias enmiendas al contrato sin los procedimientos legales. Según el informe el alcalde incumplió con los requerimientos que exige la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 conocida como la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico.

Para Meléndez el PPD debe actuar con el alcalde de Villalba de la misma manera que lo hizo con el exlegislador Nardén Jaime, quien fuera descalificado por la Comisión Calificadora de Aspirantes del PPD para participar de la primaria por la alcaldía de Humacao por supuestamente haber ocultado información.

“Luego de una investigación exhaustiva tanto del Departamento de Justicia como del FEI se encontró que el alcalde de Villalba cometió actos de corrupción. El presidente del PPD debe actuar de inmediato y descalificar a este señor como candidato para las próximas elecciones al igual que lo hizo con Nardén Jaime. En momentos difíciles es que los líderes se prueban de verdad, y Aníbal José debe demostrar si su partido trata los asuntos con doble vara, o si de lo contrario los corruptos no tienen espacio en su partido como tanto presume”.

Te podría interesar:

El legislador, quien dijo sentirse complacido por el referido que realizara inicialmente la actual Gobernadora Wanda Vázquez como Secretaria de Justicia, y el trabajo investigativo realizado por el Panel del FEI, lanzó el mismo reto a los candidatos a la gobernación del Partido Popular, Eduardo Bathia, Carmen Yulín Cruz, Charlie Delgado, y Roberto Prats, para que pidan la descalificación y expulsión de Hernández Ortiz.

El informe final del Panel del FEI indica que la suma inicial de! contrato otorgado por el alcalde a LR Handyman Services, Inc. fue de $1,284,600.00 y, luego de una serie de enmiendas lo aumentó a la cantidad de $1,664,366.61 sin la celebraci6n de subastas. Además precisa que durante la investigación el municipio no presentó evidencia alguna que justificara la no celebración de subastas previamente a la otorgación de dicho contrato.

“El patente incumplimiento con la Ley de Municipios Autónomos -al no celebrar subastas. no notificar el estado de emergencia a la Legislatura Municipal, no documentar ni justificar la determinaci6n para no celebrar subasta -son constitutivos de negligencia inexcusable por parte del alcalde Hernández Ortiz. Su conducta puso en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”, expresa la resolución del FEI.

A pesar de que el municipio había indicado en un principio que el contrato de la compañía había sido bajo el estado de emergencia decretado para ese entonces, en comunicaciones suscritas reportadas en la resolución del FEI revelan que Alejandro R. De La Campa, Disaster Recovery Manager para Puerto Rico (FEMA) e Ivan R. Orlandi Cabán, Government Authorize Representative (GAR) Alterno, indicaron que el Municipio no cumplió con la ley de Puerto Rico ni las leyes federales para adquirir o contratar los servicios de LR Handyman Services.

Durante el mes de septiembre de 2016 Quiquito Meléndez había sometido varias querellas contra el alcalde del municipio de Villalba por supuestamente utilizar al contratista del municipio LR Handyman Services, Inc., para que le suministrara vehículos de motor de su compañía privada, así como servicios de sus empleados, para propósitos político partidistas y de su campaña política.

De acuerdo a un comunicado de prensa, Meléndez presentó las querellas y la presunta evidencia ante el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor, la Oficina del Contralor Electoral, la Oficina de Etica Gubernamental, y la Oficina del Panel del Fiscal Independiente. Posterior a la radicación de las querellas Meléndez fue entrevistado por la oficina de fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico y del FEI. De la investigación realizada por las agencias sobre las querellas presentadas por el legislador se descubren las violaciones del alcalde de Villalba en los procesos de otorgación de contratos y a la ley de municipios autónomos.