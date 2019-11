Comisionada Residente asegura que auditoría del Inspector General sobre Puerto Rico está a punto de salir

La comisionada residente Jenniffer González Colón el viernes, que está próximo a salir un informe de auditoría federal sobre Puerto Rico.

“Hay un inspector general que está haciendo una auditoría y hallazgos sobre Puerto Rico. La información que tengo fuera de récord es que los hallazgos no son hallazgos mayores, son cosas mínimas que también tienen otras jurisdicciones que también han recibido el dinero (de ayuda de emergencias) por lo que no se justifica que se aguante el dinero”, dijo la comisionada residente a preguntas de la prensa.

Admitió además, que la falta de credibilidad en el gobierno mantiene rehén a los fondos federales para salud y vivienda.

“El único escollo no es la asignación de recursos, es que el dinero que se asigne lleguen a las manos del paciente y del proveedor y que no se utilicen, o se malversen en corrupción”, dijo González Colón.

La comisionada residente sostuvo que a raíz del arresto de la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), Ángela Ávila, la situación empeoró para la Isla.

Sin embargo, a pesar de que los fondos asignados al Departamento de la Vivienda (DV), se ha utilizado la misma excusa de falta de credibilidad, la comisionada residente entiende que no hay mérito.

“Eso no es excusa ninguna porque en Vivienda no se ha arrestado a nadie. Segundo, los casos de corrupción que ha habido, ha sido con una empleada de FEMA federal. Nosotros estamos en conversaciones con la Casa Blanca y el propio secretario de Vivienda (Ben Carson) porque para mi no es aceptable que se aguanten esos fondos que tienen nombre y apellido del Congreso”, dijo González Colón.

Las expresiones de la comisionada residente se dieron al culminar su participación en un foro de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico en San Juan.