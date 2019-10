Solicitan investigación sobre contrato en la AEE

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, anunció el jueves, que radicó la Resolución de la Cámara 1570 que busca investigar a fondo el proceso de contratación para la conversión de quema de diésel a gas natural de las unidades 5 y 6 de la central de San Juan, así como el acuerdo de suplido de gas natural con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Explicó que el contrato 2019-P00079 entre la Autoridad de Energía Eléctrica y NFEnergia LLC (NFE) supuestamente asciende a 1,500 millones de dólares y fue firmado el 5 de marzo de 2019 con una vigencia de 5 años (hasta 2024).

“La capacidad de generación de la AEE está comprometida y su estabilidad lacerada por una deficiente administración pública. Los puertorriqueños vivimos en un estado de incertidumbre sobre los constantes apagones que está experimentando la AEE y su impacto en la economía y en nuestra calidad de vida. Esta difícil realidad, unido a cuestionamientos serios sobre posibles conflictos de interés e intercambio de información privilegiada entre la AEE y ejecutivos de NFE, amerita que la Cámara de Representantes inicie una investigación inmediata al respecto. Tiene que ser interés de la Asamblea Legislativa fomentar la mayor transparencia en las contrataciones gubernamentales y, más aún, cuando se comprometen 1.5 billones de fondos públicos”, manifestó Ortiz González en comunicación escrita.

Mencionó que el proceso para otorgar el billonario contrato es el siguiente: El 30 de julio de 2018 la AEE publicó un Request for Proposals for Fuel Supply in the North and Conversion of San Juan Units 5 and 6. El RFP contenía dos componentes: (1) la conversión de las unidades 5 y 6 de la central de San Juan de quema de diésel a gas natural y (2) el postor agraciado venda y supla gas natural por un periodo de al menos 5 años.

El 25 de septiembre de 2018 seis entidades presentaron sus propuestas, siendo las finalistas Puma Energy Caribe LLC y NFEnergía LLC. El 30 de noviembre de 2018 la AEE envió una misiva a PUMA en la que le notificó que su propuesta no había sido seleccionada y que se había seleccionado a NFE. Como resultado, el 5 de marzo de 2019 se firmó el contrato. Cabe destacar que los señalamientos públicos plantean que el proceso de licitación llevado a cabo por la AEE no siguió el trámite regular que exige cumplir con el Plan Integrado de Recursos de la AEE y no ha cumplido con las fechas anunciadas.

Señaló que la información que ha trascendido públicamente apunta a que meses antes de que la AEE publicara el documento de RFP, NFE tomó acciones dirigidas a viabilizar la importación de gas a Puerto Rico. Entre los datos que han sido reportados en algunos medios de comunicación se destaca que en marzo de 2018 NFE obtuvo una orden de autorización del Departamento de Energía Federal para transportar gas a Puerto Rico por vía marítima.

Asimismo, el 3 de mayo de 2018 NFE obtuvo un contrato con la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico para el arrendamiento de parte de los muelles A, B y C del puerto de San Juan. Además, ha trascendido que informes de Todd Filsinger, asesor financiero de la AEE, al tribunal de quiebras en los casos de Título III, señalan que entre enero y marzo de 2018 su equipo sostuvo reuniones con NFE en las que se discutió su propuesta para convertir las unidades a gas natural y suplir el mismo.

El representante dijo que NFE es una empresa subsidiaria de New Fortress Energy que fue incorporada en Puerto Rico en 2017 por su entonces director administrativo, Brittain Rogers, abogado que trabajó para el bufete King & Spalding. Desde agosto de 2017, el bufete King & Spalding tiene contratos de representación legal con la AEE. En los contratos pactados entre la AEE y el bufete King & Spalding, la firma ha estado representada por Steven Kupka, principal representante y cabildero de la AEE en Washington D.C. El 5 de marzo de 2019 la página de internet del bufete King & Spalding publicó una nota señalando que estaban asesorando a la AEE en el contrato con NFE por $1.5 billones.

Asimismo, en la información pública sobre el bufete King & Spalding, y según confirma su página de internet, abogados de ese bufete han asesorado en otros negocios a Fortress Investment Capital Group, firma de inversiones fundada por Wesley Edens, principal accionista de New Fortress Energy.

Dijo que en 2016, Steven Kupka fue coanfitrión junto al exgobernador Luis Fortuño de un evento de recaudación de fondos en Washington D. C. para el entonces candidato a la gobernación, Ricardo Rosselló. Además, Steven Kupka y José B. Carrión III, presidente de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, han participado en actividades políticas y de recaudación de fondos para candidatos republicanos en los Estados Unidos.

Te podría interesar:

“Hace unas semanas un incendio en la unidad 5 de la central de San Juan, una de las unidades que, desde marzo de 2019, NFE tiene como responsabilidad convertir de quema de diésel a gas natural, provocó un apagón masivo en varios municipios del País dejando sin servicio eléctrico a unos 65,000 abonados del sistema de la AEE. Puerto Rico no puede continuar en la ruta de la oscuridad y los conflictos de interés en la gestión pública mientras el país sufre las consecuencias de la quiebra”, concluyó.