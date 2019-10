Se vuelven a tirar Rivera Schatz y Jay Fonseca

View this post on Instagram

LAS AMENAZAS DE RIVERA SCHATZ EN MI CONTRA – Lleva tiempo gente cercana a él advirtiéndome que vienen con una campaña de lodo en mi contra y que vienen a bajar sucio. Que han estado buscando y buscando a ver qué encuentran. Que usarán sus allegados en los medios y las denuncias que he hecho contra algunos en los medios para volcarlos ahora en mi contra pq hay muchos de los medios que se van a prestar para esto tras lo que dije de ellos. Sus amenazas directas en mi contra en este post son evidentes. Rivera Schatz sabe que es falso todo eso que dice. Tienen que inventar embustes porque sabe que no tiene forma de cogerme. Pero cual mafia, tiene mucha gente con poder que cree que pueden perseguir, amañar y dañar sin consecuencias pq siempre se ha salido con la suya en la vida. Como ven, no fue a los datos de mi columna de hoy. Hoy fue a insultarme y amenazarme con que pronto viene una campaña de lodo y fango en mi contra y todo un presidente del Senado lanza esto, pero no va a los méritos de lo que escribí. Rivera Schatz es tan cobarde que NO se atrevió a ir al programa cuando se le ofreció la hora completa para que fuera con las evidencias de que supuestamente hago todas esas barbaridades que hoy vuelve y repite. Como no puede probar nada ni desmentir mi columna, lanza esto para intimidarme. Rivera Schatz, tienes gente muy cercana a ti que es bien fiel y leal a ti y sí, estoy consciente del poder que tienes. También sé que viene tu campaña de fango para dañar reputaciones, pq eso es todo lo que sabes hacer. Mientras los pillos que se roban el dinero del pueblo siguen con tus contratos y recogiendo dinero para ti. La columna es obvia. Tanto en el 2012 como ahora han robado bajo tu supervisión y tienes boca de tiburón, pero eres ciego. Ya van culpables un grupo de fantasmas ahora y en el 2012 también construcción fantasma que sobre facturaron bajo tu supervisión y en vez de botar al que lo hizo, lo que hiciste fue contratarlo de asesor de nuevo. Así eres tú, un presidente del Senado que se comporta como un chiquillo que amenaza cual bully pq en el fondo sabes que no puedes refutar los datos de nuestras investigaciones, no puedes contra los hechos. Lamento tu caso.