Reacciona ex novia de Nio García a incidente con peluca en el Choli

La ex novia del reguetonero Nio García reaccionó al incidente en donde supuestamente le arrebató la peluca a la actual novia del artista urbano, el pasado viernes en el concierto de "El Alfa" en el Coliseo de Puerto Rico.

En el programa de Dando Candela por Telemundo, el abogado de Stephanie indicó que son simple alegaciones, porque de cada uno de los videos que nosotros hemos observado en las redes no se ve ese acto de parte de mi representada, no se ve ningún tipo de agresión de mi representada hacia a ella. Si se ven los ánimos un poco caldeados, pero ese acto de quitarle una peluca a la otra, ese acto no se ve".

Por su parte, Stephanie expresó sentirse atacada por parte de su expareja. "Estuve tranquila hasta horita, hasta que escuché las expresiones de él. Una persona que te dejó a ti no va a estar atacando a tu ex novia porque no tiene ningún tipo de interés. Yo me siento atacada, siento que fue algo provocado, fue algo planificado en mí contra. Está buscando cómo sonar y qué hacer con su carrera".

La mujer también alegó en la entrevista que mantenía al reguetonero en el tiempo en que estuvieron juntos.

El abogado añadió que al momento no hay ninguna querella en contra de su representada.

El día de ayer, el locutor y presentador de televisión Fernán Vélez conocido como "Nalgorazzi" presentó en el Circo de la Mega un video que muestra el momento de la trifulca entre las féminas, donde se observa cuando a Sheila (novia actual de Nio) Stephanie (ex de este) le arrebata su cabellera postiza.

Trascendió que la seguridad del Coliseo tuvo que intervenir.

Sheila, una empresaria argentina y el intérprete de "Te boté" llevan alrededor de un año de relación.