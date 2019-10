Bancos detallan los horarios para este lunes feriado

Las instituciones bancarias de la Isla ofrecieron detalles de los horarios que tendrán este lunes, 14 de octubre, por la conmemoración del Día del Descubrimiento de América.

Firstbank anunció que ocho Sucursales de FirstBank abrirán en horario especial el lunes, 14 de octubre de 2019. Las sucursales de Humacao, Las Catalinas I en Caguas, Mayagüez Mall, Plaza Carolina, Plaza del Parque en Bayamón, Centro del Sur en Ponce y San Patricio en Guaynabo abrirán en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Por su parte, la Sucursal Plaza Las Américas en Hato Rey operará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

El resto de las Sucursales de FirstBank, al igual que los Centros Hipotecarios de FirstMortgage y las oficinas de FirstBank Insurance Agency permanecerán cerradas todo el día. Para obtener información actualizada de sus cuentas, los clientes podrán acceder 1firstbank.com o llamar al FirstLine Solutions Center de 6:00 a.m. a 12:00 a.m.

Mientras, Oriental Bank informó que 13 sucursales localizadas en varios centros comerciales estarán abiertas al público el próximo lunes, 14 de octubre. Las sucursales que estarán abiertas al público en horario de fin de semana son: Caguas (Plaza Centro y Las Catalinas), Escorial, Hatillo (Galería del Norte), Humacao, Juana Díaz, Mayagüez Mall, Plaza Las Américas, Plaza del Sol, Plaza Cayey, Plaza Guayama, Ponce (Plaza del Caribe) y San Patricio.

El Centro de Servicio de Oriental en El Señorial permanecerá cerrado. Mientras el Contact Center (servicio al cliente y cobros) abrirá de 7:00am a 1:00pm.

Los servicios electrónicos de Banca Online a través de www.orientalbank.com y la Banca Móvil a través de la aplicación de Oriental, funcionarán las 24 horas del día al igual que el sistema automático de voz (787.622.6800) para que la clientela pueda acceder a sus balances, hacer pagos, transferencias entre cuentas y verificar sus transacciones y cheques pagados, entre otros servicios. Además, los clientes podrán hacer depósitos desde su celular a través de FOTOdepósito y en nuestras ATM con el servicio de Depósito Rápido.

Las restantes sucursales de Oriental y las oficinas administrativas permanecerán cerradas.

Scotiabank y Banco Popular

Por otro lado, Scotiabank anunció su horario especial para el lunes, 14 de octubre, por motivo de la conmemoración del Día del Descubrimiento de América.

Las sucursales ubicadas en Plaza Las Américas, Plaza del Sol, Plaza Carolina, Plaza Fajardo, Mayagüez Mall, Ponce Plaza del Caribe, Caguas Villa Blanca, Trujillo Alto y San Patricio estarán abiertas al público de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La sucursal de Manatí operará de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. El resto de las sucursales, unidades y oficinas centrales permanecerán cerradas. No obstante, el Centro de Contacto a través del 787-766-4999 estará operando como de costumbre, 24 horas al día.

De igual forma, el Banco Popular expuso que las sucursales de Barceloneta Outlets, Las Catalinas, Mayagüez Mall Centro y Plaza del Caribe, ofrecerán servicio de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Por su parte, las sucursales localizadas en Plaza del Sol, Plaza Las Américas, Plaza Carolina y San Patricio Mall, brindarán servicios de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. En el caso de Renta Diaria, las oficinas localizadas en Bayamón, Caguas, Hato Rey, Mayagüez y Ponce ofrecerán servicio hasta el mediodía, con excepción de Carolina que abrirá en su horario regular hasta las 5:00 p.m.

Como de costumbre, los clientes podrán hacer transferencias, verificar balances, entre otras transacciones, en cualquiera de los más de 600 cajeros automáticos de Popular, localizados a través de toda la Isla, disponibles gratis para clientes de cuentas de depósito de Popular. Para realizar depósitos en efectivo o cheque, sin papeleo, ni sobres, los interesados tendrán a su disposición la opción de Depósito Fácil, disponible en más de 240 cajeros automáticos de la red de Popular a través de toda la Isla.

