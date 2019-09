Titubea nuevamente el gobierno ante reclamo de estado de emergencia

La gobernadora Wanda Vázquez prometió esta tarde considerar las más recientes propuestas de los grupos feministas que exigen la declaración de un estado de emergencia ante la ola de incidentes de violencia de género que desde comienzos de 2018 ha cobrado la vida de más de 30 mujeres.

Sin embargo, ante la falta de compromisos concretos de parte del gobierno para atender la crisis de violencia machista, la Colectiva Feminista en Construcción, una de las organizaciones que se reunió hoy con Vázquez y otras funcionarias, convocó a una marcha que arrancaría a las 5:00 p.m. de la Plaza Colón con rumbo a La Fortaleza.

“Aquí el consenso es claro y evidente, que se decrete un estado de emergencia para así poder reconocer cuáles son las fallas que está teniendo el gobierno en la implementación de una política pública para atender la situación de violencia de género que atraviesa el país”, indicó Shariana Ferrer, representante de la Colectiva Feminista, a su salida del encuentro con la primera ejecutiva.

“Hubo unas reservas por parte de la gobernadora a decretar (el estado de emergencia). Una de las reservas que a mí me parece muy preocupante es que hay una preocupación por cómo se va a generar la opinión pública si se decreta un estado de emergencia y surge un asesinato luego y se le cuestiona al gobierno sobre qué propósito o qué se va a lograr (con la declaración)”, agregó por su parte Zoan Dávila, otra de las portavoces de la organización.

La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, informó que Vázquez y su equipo de trabajo sostendrían una reunión esta misma tarde con el objetivo de evaluar las más recientes propuestas que numerosas organización defensoras de los derechos de las mujeres han presentado al Ejecutivo en pasados días.

De acuerdo con Ferrer, sobre 60 organizaciones han endosado las propuestas que ahora se encuentran sobre el escritorio de la gobernadora.

“Una vez tengamos toda la información la gobernadora va a estar haciendo unas expresiones. (Decretar un estado de emergencia) siempre ha sido una alternativa. No voy a adelantar juicio, me parece que lo importante es que Puerto Rico y todas las mujeres que estuvieron reunidas hoy con la gobernadora sepan que ella va a tomar una decisión a base de lo que discutimos hoy y lo que está escrito”, sostuvo Laboy.

Aunque la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, estuvo presente en la reunión con las organizaciones de mujeres, no estuvo disponible para la prensa a la conclusión del encuentro.

Las ejecutorias de Boria por meses han estado en la mirilla de los grupos feministas, en parte por renuencia a apoyar el reclamo de un decreto de estado de emergencia.

“Lo no negociable es que no se declare el estado de emergencia. Qué se incluye en ese estado de emergencia nosotras lo podemos trabajar, pero lo que no es negociable es que no se declare ese estado de emergencia. Esto ha sido un sube y baja, pero al final vimos una gobernadora con mayor apertura y escuchando lo que le dijimos al final sobre las fallas del sistema”, dijo Sara Benítez, del Movimiento Amplio de Mujeres, otra de las organizaciones que estuvo presente en la reunión.

Los reclamos por la declaración de un estado de emergencia se han venido intensificando desde noviembre pasado, cuando grupos feministas acamparon a las afueras del Palacio de Santa Catalina a modo de exigir una reunión con el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El pasado 22 de agosto la gobernadora Vázquez había sostenido una primera reunión con el grupo de organizaciones. Tras ese encuentro, la Colectiva Feminista prometió “paralizar” el país en caso de que la mandataria rechazara acoger el reclamo de un estado de emergencia.

