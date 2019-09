¿A quién enfrentará Puerto Rico en la segunda ronda de China 2019?

Tras la importante victoria de Puerto Rico sobre Túnez que le dio el pase a la segunda ronda de la Copa Mundial de Baloncesto que se lleva a cabo en China, ahora los boricuas tienen grandes rivales por enfrentar.

Los doce de Puerto Rico forman parte del Grupo C junto a España, los cuales se deben cruzar con la primera y segunda posición del grupo D. En este grupo clasificaron Serbia e Italia.

El próximo compromiso de los boricuas será el viernes contra Serbia, el líder del Grupo D y uno de los favoritos para destronar al equipo de Estados Unidos en una posible final. Por su parte, España deberá enfrentar a Italia.

”PUT SOME RESPECT ON THE NAME!” 🗣🇵🇷 @fbpur 🇵🇷 are advancing in the #FIBAWC for the first time since 2002! 📰 #PuertoRicoGotGame pic.twitter.com/nKoPYRBYZ6

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 4, 2019