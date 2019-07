Carmen Yulín no autorizará la participación de la Policía Municipal en manifestaciones

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el lunes que la Policía Municipal, como de costumbre, no intervendrá en ninguna manifestación o protesta organizada para pedir la renuncia o residenciamiento de Ricardo Rosselló.

“La Policía Municipal no tiene la facultad para intervenir con manifestantes. Ningún policía municipal va a intervenir. El Municipio de San Juan no va a colaborar a que el Estado infrinja, violente, o le quite el derecho de expresión y a la protesta que tiene el pueblo puertorriqueño para exigir la salida de Ricardo Rosselló”, destacó la Primera Ejecutiva de San Juan en comunicación escrita.

Explicó que “los miembros de la Policía Municipal seguirán con su agenda de trabajo y su plan de prevención de la incidencia criminal en San Juan en protección de vida y propiedad. El pueblo tiene que ser escuchado no perseguido”.

Dijo que “tampoco dará acceso a las cámaras del Municipio de San Juan. Esas cámaras son para proteger, no para perseguir. Como siempre, el Municipio de San Juan ha sido solidario con la manifestación pacífica”.

La alcaldesa indicó que “en el Viejo San Juan hemos reforzado el personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias que de manera continua da servicios a los visitantes y residentes. Asimismo, está disponible el área de enfermería en la Casa Alcaldía”.

“No hay espacio para la confusión. El país está claro de dónde yo estoy parada. Lo dije claramente el viernes pasado, Ricardo Rosselló tiene que renunciar. En vista de que dijo que no lo hará, la Asamblea Legislativa debe residenciarlo. De hecho, le pedí al presidente de la Legislatura Municipal, licenciado Marcos Rigau a que en su sesión de mañana en primer lugar, se exprese en contra de las expresiones sexistas, machistas, homofóbicas, denigrantes. Segundo, que en vista que el Gobernador cree que aquí no ha pasado nada, apruebe una resolución pidiéndole a la Legislatura Estatal cumpla con su rol histórico de comenzar un proceso de residenciamiento de Ricardo Rosselló”, concluyó.

