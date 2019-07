Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos dice Velázquez Piñol era el que dictaba la agenda en ASES

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, doctor Víctor Ramos describió el jueves, el control que mantuvo el empresario Alberto Velázquez Piñol dentro de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).

“Es una situación triste, pero también estamos decepcionados e indignados por las acusaciones que se dan. Nosotros sabíamos desde el principio que probablemente la presencia de Alberto Velázquez Piñol en la compañía era un problema. Ya Alberto había tenido una estancia en ASES no muy buena cuando fue síndico de la administración Fortuño y probablemente la peor auditoría en la historia con ASES fue con Alberto de síndico”, dijo Ramos en entrevista con WPAB 550.

“Cuando lo vimos tomando un rol protagónico desde las primeras reuniones y él presentándose como la persona encargada desde AAFAF y Fortaleza era él, no era que nadie en Fortaleza lo dijera y la directora (de ASES) no lo contradecía. Así que, no teníamos por qué pensar que no fuera verdad. Nosotros pensábamos que no es empleado del gobierno y que tenía esa función. Y ciertamente y claramente notábamos que él era el que dictaba la agenda, el que decidía si los planteamientos de nosotros eran acogidos o no. Así que, ciertamente él tenía gran control de lo que pasaba”, añadió al asegurar que “el tiempo nos dio la razón.

En el caso de ASES, BDO utilizó la influencia de Velázquez Piñol en Angela Ávila Marrero para someter propuestas y obtener contratos ascendentes a 2.5 millones de dólares. Estos contratos serían pagadas con fondos federales. Al igual que en los contratos con el DE, había dos cláusulas en los contratos con ASES que prohibían la subcontratación y el pago de cabilderos. Velázquez Piñol recibió de fondos federales comisiones ascendentes a 710 mil dólares.

Por otro lado, aseguró que los fondos destinados para los programas de salud en Puerto Rico están disponibles hasta marzo y abril de 2020.

El miércoles las autoridades federales arrestaron y acusaron a la exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher; a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila; así como al expresidente de BDO, Fernando Scherrer y las hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza. El consultor de BDO, Alberto Velázquez Piñol se entregó en Connecticut.

Las acusaciones son fraude por vía electrónica, conspiración para robar, conspiración para cometer fraude por vía electrónica, lavado de dinero y conspiración para lavar dinero.