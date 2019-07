Rosselló lanza insultos y malas palabras en chat de Telegram

Nuevos mensajes de un alegado chat del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, y varios funcionarios públicos salieron a la luz a un día de los arrestos federales ejecutados ayer, miércoles, en Puerto Rico, Washington y Connecticut.

Revelan nuevo chat entre gobernador y funcionarios de Fortaleza No por WhatsApp, ahora es Telegram

Entre los mismos se desprende un supuesto insulto de Rosselló a la puertorriqueña y expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York; Melissa Mark Viverito, donde la llama "pu..".

"Nuestra gente debe salir a defender a Tom y caerle encima a esta pu..", lee el alegado mensaje que envió el Primer Ejecutivo del país al mencionado chat. A lo que Ramón Rosario contesta: "Que Charlie le caiga encima y nos montamos"

También las capturas de pantalla muestran un intercambio de mensajes entre el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino y Ramón Rosario, exsecretario de Asuntos Públicos de Fortaleza. Este último renunció a ese cargo en diciembre de 2018.

"Te gustó la parte de los cinco gatos en Hato Rey?", le dice Sobrino a Rosario. Mientras, Rosario responde: "Te faltó hablar de tu gatita Jaresko", refiriéndose a la directora de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko.

Sobre estos textos, el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Anthony Maceira, recalcó en entrevista con "Noticentro al amanecer" (Wapa TV) que Rosselló no era sexista ni homofóbico.

"La Fortaleza no ha autenticado el contenido de lo que se ha filtrado hoy y no porque en algún momento alguien haya dicho que podía haber un chat de amigos entre estas personas, quiere decir que cada vez que salga algo que puede ser inventado y puede ser montado, vamos a estar dándole validez a eso. Este servidor no tiene manera de autenticarlo", indicó Maceira.

El pasado lunes, el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, confirmó la veracidad del extracto de las conversaciones reveladas ese día realizadas en un chat entre asesores y el propio gobernador.

El extracto de los mensajes trascendió luego de que el representante popular Carlos Bianchi publicara en su cuenta de Twitter varios intercambios —por medio de la aplicación de mensajería Telegram— en el que consideran burlas a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

"Con relación a los extractos de unas conversaciones realizadas en un grupo de mensajería de texto, hay que aclarar que las mismas surgen de una vía de comunicación no oficial, en un contexto privado y de una manera informal", sostuvo el funcionario mediante declaraciones escritas.

Rosselló lanza Insultos y malas palabras en chat de Telegram