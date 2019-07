Educación no otorgará reunión con secretario tras controversia por laptops

El Departamento de Educación aseguró que el secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández no otorgará una reunión al abogado Roberto Alonso sobre la impugnación de una subasta para la compra de computadoras.

El abogado, que representa a la empresa WF Computer, había solicitado la reunión por segunda ocasión. Nolan Portalatín, director de la Oficina de Asuntos Legales y Política Pública del Departamento de Educación indicó en un aparte con la prensa que "tan pronto nosotros advinimos en conocimiento de esa sentencia (del Tribunal Apelativo) le notificamos a la Junta de Revisión administrativa sobre la sentencia del tribunal para que ellos continuaran con la revisión".

De igual forma, Portalatín expuso que ya se le había notificado a las 12 empresas vía correo que estaban cumpliendo con la determinación del Tribunal de detener la cancelación de la subasta. Asimismo, el portavoz legal del Departamento de Educación agregó que "el licenciado se equivocó".

"El licenciado Alonso es el abogado de récord de la entidad WF Computer ante la entidad del Tribunal de Apelaciones. Lo que hay ante la Junta de Revisión Administrativa es un caso en el que el licenciado Alonso no aparece como abogado de récord. Así que, responsablemente la Junta le notifica a los abogados de récord. Y de hecho a quien se tiene que notificar no es al abogado, es a la entidad", aseguró Portalatín.

Además, Portalatín indicó que Alonso no es abogado de WF Computer ante el proceso que ve la Junta. El DE también agregó que WF Computer nunca licitó en el segundo RFP, que es para la compra de más de 150,000 dispositivos.

Mientras, el abogado del Departamento de Educación aseguró que son dos RFP diferentes y de partidas diferentes. "En uno estábamos comprando 4,000 y en el otro 150 y pico dispositivos. No son lo mismo, no van dirigidos a lo mismo, los fondos no salen del mismo lugar. Son iniciativas completamente distintas", alegó.

Sobre el RFP de 157,000 dispositivos, Portalatín indicó que "el Departamento no tiene nada que explicarle a WF Computer porque ellos no son parte, ellos no licitaron. Son un ente separado en cuanto a esa controversia".

Sobre el estatus de ese RFP, el abogado manifestó que "todo lo que va a ser está bajo la consideración del secretario, nosotros solo le damos consejo legal, esa es la parte técnica del asunto". Dijo que se presume que "está vivo, válido y vigente", pero que es el secretario del DE quien tomará esa decisión.