Rosselló: "Eso me va a permitir ser reelecto como gobernador"

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, se mostró seguro que revalidará en los comicios electorales del año 2020 tras la ola de escándalos que han rodeado su administración en los pasados días.

En entrevista con "Noticentro al amanecer" (Wapa TV), Rosselló manifestó que el pueblo le ha demostrado su respaldo y que confía en su trabajo como líder de la isla.

"Yo voy a correr para gobernador y yo sé que el pueblo me ha demostrado su apoyo. Van a ver el trabajo que he hecho y confío en que voy a tener otra oportunidad para seguir sirviéndole al pueblo de Puerto Rico. Así que mi trabajo está ahí y en cuantos a ataques… sabía que cuando entré a la política, era parte de eso. A mí no me van a distraer. Voy a seguir enfocado en los resultados y por eso, al igual que he sido toda esta trayectoria, voy a seguir demostrándoles los resultados al pueblo".

El Primer Ejecutivo añadió que trabajar con medidas anticorrupción le va "a permitir ser reelecto como gobernador de Puerto Rico".

Por otra parte, el gobernador indicó que viajará con dos escoltas para una actividad formal.

"Voy a ir con dos agentes. Son dos agentes que van a ir a la primera actividad, que aunque yo pago con fondos privados, lo cierto es que es una actividad formal que me invitaron oficial. Sobre el costo no tengo esa información, pero sí solicité el mínimo que son dos escoltas para viajar. Creo que es razonable".

El año pasado, Rosselló fue fuertemente criticado por gastar 26 mil dólares en escoltas.

