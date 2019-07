Presupuesto de la Junta no incluye el bono de Navidad ni el PayGo de los municipios

El presupuesto certificado hoy por la Junta de Control Fiscal (JCF) no incluye el pago de los municipios al sistema de retiro "PayGo" ni el bono de Navidad para los empleados públicos, precisó la directora ejecutiva del ente creado por la Ley Promesa, Natalie Jaresko.

Durante una llamada con los medios, Jaresko ofreció detalles del presupuesto que se certificó para el año fiscal que comenzó hoy, luego de que ayer la Legislatura aprobara su propio presupuesto. El presentado por la JCF hoy para el Fondo General asciende $9,051 millones. Mientras, el presupuesto consolidado para el año fiscal 2020 de $20,209 millones.

A preguntas de Metro, Jaresko expuso: "creo que los municipios están plenamente conscientes de que la ley no es compatible con el plan fiscal certificado". La portavoz de la JCF agregó que el tema se ha discutido en reuniones con el CRIM. El pasado 17 de mayo el gobernador Ricardo Rosselló firmó la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, a fin de eliminar la obligación de los ayuntamientos de aportar al Plan de Salud del Gobierno y al sistema de Pay as You Go. Sin embargo, desde ese entonces la Junta ha advertido que la medida no va acorde con el plan fiscal certificado.

Sin bono de Navidad

El bono de Navidad es otro aspecto que no está presupuestado por la Junta de Control Fiscal. Jaresko expuso que el presupuesto tiene las partidas más detalladas que en el pasado, por lo que no se incluirá el bono en esas categorías. Según explicó, el Gobierno tendría que solicitar una reasignación de fondos para poder pagar el bono de Navidad este año, "pero sería inconsistente con el plan fiscal".