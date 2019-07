Raulie Maldonado advierte al Gobierno: esto no es Game of Thrones

El hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda, Raulie Maldonado aseguró que sus expresiones públicas nacen de la indignación y la frustración, al descartar ser una persona inestable. Para el hombre, ahora investigado por la Policía de Puerto Rico sobre las armas que posee, la acción del Estado en su contra nace de “la novela que está viendo el Gobernador”, expresión en la que usó el mismo término abrazado por el primer ejecutivo, Ricardo Rosselló.

“Esto no es Game of Thrones… ¿qué, me van a volar la cabeza?”, dijo Maldonado, hijo esta mañana en entrevista radial (Nación Z). El abogado agregó que el mismo día que habló públicamente le cancelaron los contratos del gobierno y que él sabía que eso sucedería. Dijo que su familia está mal y que no es fácil ver a su madre llorar, "pero hay que dar la batalla". Dijo que teme algo le pueda suceder a él o a su familia.

A las 10 de la mañana de hoy Maldonado acudirá a una citación al Cuartel General de la Policía junto a su abogada, Mayra López Mulero. De hecho, la abogada calificó la investigación de la Policía como “movida torpe, ilegal ilegítima, inconstitucional, vienen por la cabeza de Raulie… a quitarle las armas que en este momento representan la oportunidad de responder a cualquier atentado”. Destacó que se publicó la lista de las armas para las cuales su cliente posee licencia y su dirección residencial. La abogada levantó bandera a cuál es el protocolo de la Uniformada para activar una “investigación pacífica”.

“No sabía que Henry Eslcalera (jefe de la Policía) era psiquiatra forense… por qué no evalúan a (Anthony) Maceira, por qué no evaluan a (Eric) Rolón… por Dios alguien ponga orden en la casa… esto parece Macondo”, expresó la abogada en referencia a las expresiones de los funcionarios de La Fortaleza de que volarían cabezas a los desleales y/o a quienes cometan actos de corrupción. De hecho, para López Mulero el Estado arremete contra el mensajero “para dar la impresión de que Raulie está loco, que estaba endrogado”, mientras altos funcionarios de La Fortaleza también recurren a lo que calificó como “expresiones callejeras”. También cuestionó que otras personas que han salido del gobierno y denunciado irregularidades no han sido investigadas. López Mulero dijo que el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, lleva meses colaborando con las autoridades federales. También aseguró que el ex CFO del gobierno había hecho referidos a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. "Este asunto va a descorrer la hipocresía de funcionarios que le han fallado a Puerto Rico y ya empezamos a verlo", sostuvo López Mulero. La letrada no quiso responder si Maldonado, hijo ha ido o acudirá ante las autoridades federales.

La abogada le salió al paso a expresiones del propio Gobernador y afirmó que lo que se vive no es una novela, sino una película de terror.

López Mulero informó en el mismo espacio radial que estará enfocada en el caso de los Maldonado, por lo que limitará su participación como conductora y analista en el mismo programa Nación Z.

