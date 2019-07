5 experiencias únicas y a todo lujo del Hotel Condado Vanderbilt

El hotel Condado Vanderbilt es sinónimo de exclusividad, servicio y alta gama. Esta centenaria joya arquitectónica ubicada a orillas del Océano Atlántico en pleno corazón de la zona turística del Condado en San Juan tiene mucho que ofrecer a sus huéspedes, quienes llegan de todas partes del mundo y de Puerto Rico. Metro estuvo recientemente en la hospedería —calificada como el Hotel del Año 2019 para la Región de México y el Caribe de Preferred Hotels & Resorts— y te enumera cinco experiencias que no puedes perderte.

Relajación y bienestar – The Spa at The Condado Vanderbilt es en sí mismo un espacio que te transporta a otro ambiente de lujo, pero en este caso la relajación es protagonista. Desde que te adentras al SPA, experimentas una sensación en la que vas dejando caer las cargas de trabajo y/u otras preocupaciones. Llegas a un área con espacios seguros donde guardar tus pertenencias y pasas al salón de espera para la cita del tratamiento seleccionado. Los masajes son en cabinas finamente decoradas donde el masajista trabajará con aromaterapia y sonidos que promueven un estado total de relajación. Este Spa cuenta con el salón del Hammam, donde trabajan el ritual de los baños turcos. En fin, es la experiencia perfecta para nutrir el alma.

Prepara tus propios macarons – A la altura de su oferta de lujo, el Condado Vanderbilt cuenta con un grupo de los mejores chefs del país. En el área de repostería el equipo está encabezado por la pastry chef, Nasha Fondeur. El hotel ofrece la oportunidad de tomar clases privadas o en grupo con la chef. En nuestro caso, Fondeur nos invitó a preparar junto a ella unos macarons, postre francés que es famoso entre los huéspedes de la hospedería. Los espacios para estas clases son limitados y debe coordinarse reservación. La verdad es que es algo que no debes dejar de hacer.

Sol, agua y arena – El diseño del hotel saca el mayor provecho de su zona costera para que los huéspedes puedan disfrutar de la playa donde en horas de la noche pueden hasta toparse con una romántica fogata. Además, cuenta con cuatro piscinas frente al área del océano que provee espectaculares vistas y por lo tanto elevan el nivel de la experiencia. Algunas de las piscinas son solo para adultos y una de ellas es tipo vista al infinito. También puedes optar por rentar una cabaña privada en el área de la piscina principal para tener privacidad y servicio dedicado. En la cabaña, personal del hotel te atenderá en todo momento.

1919 – Sin lugar a equivocarnos podemos decir que este restaurante ofrece una experiencia que difícilmente se puede encontrar en otro restaurante de la Isla. Se trata de un restaurante fine dining donde no hay un detalle desprovisto desde que se llega hasta que se culmina la experencia. El equipo gastronómico del restaurante 1919, encabezado por el chef ejecutivo Juan José Cuevas y su mano derecha, la sous chef Carol Reyes, apuesta en grande por el uso de variedades y especies autóctonas de Puerto Rico en su nuevo menú de temporada para el verano. Durante nuestra visita pudimos compartir con la chef Reyes, quien esa noche tuvo a su cargo un exquisito menú de cursos finamente maridados con una selección del sumiller Luis A. Simoes. Algunos de los platos que se pueden disfrutar en una cena de cursos son: crudo de atún Hiramasa con rábano, yogur, aguacate, ajonjolí y caviar kristal; ensalada de chayote con queso de cabra, col rizada, albahaca, menta y cítricos; sopa de espárragos con setas Morel y codorniz; pasta con mejillones, pesto de arúgula y pistacho; filete de cartucho local con fideos rostizados, camarones y sepia; y cochinillo servido con habichuelas blancas, tomates orgánicos y parmesano, entre otros platos.

Brunch – Amanecer en una de las suites del Condado Vanderbil con habitación separada, balcón y servicio de mayordomo no tiene precio. Despertarás con una vista espectacular y no querrás salir de esa ambientación, por eso lo más recomendable es hacer el brunch del restaurante Ola Ocean Front Bistro. Desde cualquier mesa tendrás hermosas vistas al mar y disfrutarás de música en vivo. Cada domingo de 10:00 am a 4:00 pm, hay una carta de brunch que incluye los platos favoritos de desayuno y almuerzo del restaurante – además de una estación especial cada mes. Además puede disfrutar de mojitos y mimosas de diversos sabores. Otra opción que puedes disfrutar en cualquier momento de tu estadía en el hotel es el restaurante mexicano Tacos y Tequila donde los tacos son los protagonistas del menú.

No hay que asociar el lujo con lo inalcanzable. De hecho, este verano se lanzó la oferta Suite Sweet Summer que incluye: 15% de descuento en alojamiento en una de sus suites con servicio de mayordomo, 2 desayunos completos, 20% de descuento para consumo de alimentos y bebidas en la hospedería, 20% de descuento en los servicios de The Spa at Vanderbilt y 10% de descuento en la excursión al Yunque. La oferta Suite Sweet Summer requiere una estadía mínima de dos noches.

