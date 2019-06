Confiada presidenta SPU en que se ratificará en votación acuerdo con la JCF

La presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME, Annette González dijo el viernes que confía en lograr que su matrícula ratifique el acuerdo con la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Puede sí que tengamos personas que no estén a favor del acuerdo por razones ideológicas. (Hay personas que cuestionan el ) porqué sentarse con la Junta. Ninguno de los grupos que se han expresado públicamente en contra del acuerdo, nadie ha dicho que tiene de malo el acuerdo. Lo que dicen es porque es con la Junta. Si no hay impacto negativo y me dices que lo único malo es porque fue con la Junta, pues es ideológico”, dijo González en conferencia de prensa.

González entiende que a diferencia del acuerdo rechazado por los maestros, el entendido entre SPU y la JCF le agrega a los unionados.

“Este es el grupo de servidores públicos en los que el Gobierno no piensa. Este es grupo de servidores públicos al que le reducen beneficios y no le hacen excepciones. Le bajaron los días de vacaciones, no reciben promesas de aumento, les cortan la aportación del plan médico, los mueven a otras agencias y no reciben ningún otro tipo de beneficio. Ellos ven en el acuerdo una garantía de que no los van a atacar más. Es un escudo protector a sus derechos. Nosotros no estamos quitando nada. Estamos dando y protegiendo”, sostuvo González.

Según la sindicalista, el acuerdo se le ha explicado por lo menos a 1,500 de los 11 mil trabajadores afiliados.

Se explicó que los afiliados podrán votar por correo, teléfono o por internet. Se decidió de esta manera para no afectar el periodo laboral.

Para los afiliados que voten por correo tendrán hasta el 8 de julio para devolver su papeleta en el sobre pre-dirigido. Para los que determinen votar por teléfono o por página de internet tendrán hasta el 17 de julio de 2019. Cada miembro tiene un código de acceso único que deberá utilizar para ejercer su voto. El teléfono a llamar es el 1-877-611-6796 libre de costo y la página de internet para acceder a la votación es: htpps://BallotPoint.com/AFSCMEPR. Para validar identidad, la empresa a cargo del proceso, Ballot Point Services, enviará al unionado un código de verificación, el cual la persona deberá utilizar para votar por teléfono o por internet.

"Con este acuerdo logramos conservar la mayoría de los términos de nuestros convenios colectivos, garantizamos la continuidad del plan médico único del sindicato, sin afectar la aportación patronal ni el bolsillo de los afiliados, aseguramos la asignación monetaria y la segregación en cuentas individuales de retiro 2000. Se garantiza también que nuestros miembros recibirán cualquier beneficio que el Gobierno pueda otorgar a los servidores públicos”, expuso.

SPU representa a los servidores públicos de las siguientes agencias del Gobierno central: Departamento de la Familia (2 unidades apropiadas), Departamento de Corrección y Rehabilitación (4 unidades apropiadas), Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (2 unidades apropiadas) DACO, Negociado Transportación de Servicio Público, Negociado de Ciencias Forenses, Administración de Rehabilitación Vocacional, Departamento de Educación Local SPU-PASO y Departamento de Transportación y Obras Públicas.

