Raúl Maldonado desconoce si federales han entrevistado funcionarios públicos en investigación sobre BDO

Tras la cancelación de contratos de la empresa BDO con el gobierno de Puerto Rico, el principal oficial financiero y secretario del Departamento de Hacienda Raúl Maldonado Gautier, aseguró que no tiene información sobre si algún empleado de su agencia ha sido entrevistado por las autoridades federales.

"El mayor reto que ha tenido esta Administración ha sido ganarse la credibilidad con el Pueblo y con el mundo. Por eso empezamos a emitir información financiera con transparencia, pagando los reintegros a tiempo y emitiendo los estados financieros que la pasada Administración no realizó. No podemos permitir que ningún funcionario o contratista distraiga nuestra misión de restaurar la credibilidad con trasparencia porque como medida cautelar decidimos descontinuar los servicios con dicha empresa. Al momento, no tenemos información de si algún empleado de la agencia ha sido entrevistado por las autoridades federales", sentenció.

El funcionario no quiso emitir declaraciones sobre el trabajo de la empresa con el gobierno e indicó que esto le toca a las autoridades federales.

"En el Departamento de Hacienda se ha pedido información por parte de las autoridades federales que no podemos abundar sobre la empresa que se menciona y la cual ya no tiene contratos, tras la orden de la oficina del CFO para la cancelación el pasado 10 de mayo de los contratos que están bajo la OCFO", expresó Maldonado Gautier a través de un comunicado de prensa.

"Le corresponde a las autoridades pertinentes emitir cualquier declaración de su propósito o alcance", añadió.

Del mismo modo, fue enfático en que continuará trabajando para que se restaure la credibilidad del gobierno de Puerto Rico con el pueblo.

"El CFO continua trabajando para reestructurar el sistema financiero y asegurarse que la política pública del gobernador de cerrar la brecha de desigualdad se ejecute proveyendo recursos y empoderando a los más vulnerables. Continuaremos los trabajos de Hacienda con normalidad y mejorando nuestras nuevas iniciativas", culminó.

