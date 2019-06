Médicos podrán realizar certificados de defunción ante desastres

En la eventualidad de un desastre natural, los médicos tendrán el poder de completar certificados de defunción en la isla. La confirmación de deceso, que de ordinario se realiza por un patólogo, busca evitar el taponamiento de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses ante un evento catastrófico.

“De concluir que la muerte fue como consecuencia de un evento natural, el médico puede llenar el certificado de defunción y el funerario puede proceder a llevar a cabo el enterramiento”, manifestó el secretario del Departamento de de Salud de Puerto Rico, Rafael Rodríguez durante un conversatorio sobre preparación y respuesta ante emergencias.

Desde de marzo de este año, la clase médica de Puerto Rico ha estado recibiendo adiestramientos sobre el manejo de cadáveres durante una emergencia. Los talleres se realizan con el personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud y el Registro Demográfico.

“El médico también se le entrena que, si hay algo sospechoso, puede referir el cadáver a forense, pero ahora va a tener esa libertad que antes no tenía de declarar que el paciente murió a consecuencia del evento atmosférico y ahí mismo preparar el certificado de defunción”, agregó el secretario.

Hasta la fecha, más de 1,000 médicos ya han sido capacitados para completar certificaciones de defunción, indicó Rodríguez a Metro.

Según el secretario, los galenos solamente podrán llevar a cabo las certificaciones cuando el gobernador emita una declaración de emergencia a consecuencia de un desastre natural.

Sobre este punto, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), Víctor Ramos, acogió la nueva medida con buenos ojos, pero expresó que aún quedan lagunas sobre la regulación de la encomienda. “Una cosa es estar preparado y otra cosa es el marco regulatorio en que se va a permitir hacer (la defunción)", dijo Ramos en entrevista con Metro.

"Un taller no me hace patólogo forense. Si me vas a pedir que haga las mismas funciones que hace un patólogo forense, me tienes que dar la misma inmunidad. Además, no me pueden obligar a llenar algo para lo que yo no estoy completamente preparado”, apuntó y estimó que de los 10,000 galenos en la isla, unos 5,000 médicos primarios son hábiles para recibir el adiestramiento ya que atienden directamente casos de trauma y ofrecen sus servicios en una unidad de cuidado de emergencia.

